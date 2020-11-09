Из-за вспышки Covid-19 закрыта Айзкраукльская больница, всех пациентов перевезли в Даугавпилс
Foto: LETA

Самоуправление Айзкраукльского края приняло решение закрыть на время больницу в Айзкраукле, так как там ухудшилась эпидемиологическая ситуация.

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Прекращены очные консультации пациентов, не работают Отделение ухода, приемное отделение, диагностические кабинеты и лаборатория. В поликлинике на данный момент работают лишь семейные врачи и зубоврачебный кабинет, сообщает LETA.

На прошлой неделе тестирование работников Айзкраукльской больницы выявило 13 инфицированных Covid-19. В связи с тем, что вспышка относилась к медперсоналу, всех больных, которые проходили лечение, перевезли в Даугавпилсскую региональную больницу.

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