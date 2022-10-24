Из-за высоких цен жители реже ремонтируют автомобиль в автосервисе

В условиях высокой инфляции и роста цен каждый второй автоводитель стал откладывать расходы, связанные с автомобилем. В свою очередь, каждый десятый пытается устранить небольшие повреждения сам. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Citadele Leasing.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Чаще всего жители в целях экономии готовы отказаться от ранее запланированных визуальных улучшений - так ответили 15% опрошенных.

Примерно каждый десятый (11%) указали, что из-за роста цен мелкие повреждения и поломки стараются устранять сами. На это чаще всего указывали мужчины в возрасте от 40 до 49 лет. Результаты опроса также показали, что чаще всего о собственноручном ремонте рассуждают квалифицированные рабочие и молодежь.

В целях снижения издержек 8% автоводителей предстоящей зимой планируют отказаться от комплекта новой зимней резины и вместо нее использовать старую. Еще 7% подумывают о том, что отказаться от полиса страхования KASKO.

Услуги автосервисов реже используют и от регулярного техобслуживания планируют отказаться еще 7%, в свою очередь, 6% в предстоящий осенне-зимний сезон не будут проводить антикоррозийную обработку автомобиля.

В то же время 32% респондентов уверены, что об автомобиле нужно заботиться своевременно, чтобы потом расходы не стали еще больше. Чаще всего такого мнения придерживаются жители в возрасте 40-49 лет. Еще 14% отметили, что в данный момент нет таких расходов, которые они могли бы отложить.