Из-за высокого уровня загрязнения воды запрещено купаться на Румбуле

Инспекция здравоохранения констатировала высокий уровень микробиологического загрязнения воды на пляже “Румбула”. Место для купания закрыто, сообщили в Рижской думе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Специалисты инспекции напоминают, что при высоком уровне загрязнения воды во время купания повышается риск болезней кожи, слизистых и желудочно-кишечного тракта. На качество воды могли повлиять сильные ливни. Грязь с прилежащих пляжу территорий могла попасть в реку с дождевой водой.

Следующая проверка качества воды назначена на 6 и 7 июля.