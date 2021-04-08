Из-за закупки вакцин госсекретаря Минздрава понизили в должности, проверяются действия Хенкузена

Госсекретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко получила выговор и будет понижена в должности из-за недостатков в организации работы при закупке вакцин от Covid-19, недостаточно прозрачного управления и плохо организованной системы внутреннего контроля. Начато также дисциплинарное дело против директора Агентства лекарств Свена Хенкузена. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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На должность госсекретаря Минздрава будет взят чиновник гражданской службы с соответствующей компетенцией — Павлютс пока не стал говорить о конкретных претендентах.

Проверка закупок выяснила, что директор Государственного агентства лекарств Свен Хенкузен ошибочно информировал представителей правительства о доступных объемах. Против него начато дисциплинарное дело из-за невыполнения конкретных задач, связанных с рабочими обязанностями, дело будет расследоваться до конца апреля.

Служебную проверку в связи с закупкой вакцин Павлютс начал 5 марта. Она связана с тем, что Латвия закупила меньше вакцин производства BioNTech/Pfizer, чем ей было доступно. Было начато дисциплинарное дело против Мурмане-Умбрашко и заместителя начальника Отдела закупок Департамента финансового управления Национальной службы здоровья Айнара Лацбергса. Нарушений в дейсвиях Лацбергса констатировано не было.