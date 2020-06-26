Из-за жары дороги стали скользкими: список опасных участков
Foto: LETA

Из-за жары плавится асфальт, и на некоторых дорогах Латвии образовались скользкие места, сообщает госкомпания Latvijas autoceļi (LAU).

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LAU следит за ситуацией. Скользкие места посыпаются песком или мелкой щебенкой, в случае необходимости это делается несколько раз.

Водителям стоит быть осторожнее на следующих участках дорог:

  • Рига-Сигулда-Эстонская граница (между 78 и 86, а также 176 и 177 километрами),
  • Рига-Даугавпилс-Белорусская граница (между 51,6 и 52,4 км),
  • Инчукалнс-Ропажи-Икшкиле (между 6,6 и 19,9, а также 26 и 34 км),
  • Гаркалне-Алаукстс (11,4 — 19,1 км),
  • Аугшлигатне-Скривери (41,9 — 42,6 км),
  • Синоле-Силакрогс (23,1 — 41,5 км),
  • Рига-Эргли (15,9 — 27,7 км и 49,7 — 50,9),
  • Алуксне-Зайцева (2,7 — 4 км),
  • Алуксне-Лиепна (10,3 — 11,5 км),
  • Литене-Алуксне (0 — 23 км),
  • Илуксте-Бебрене-Биржи (65,2 — 71,2 км),
  • Екабпилс-Литовская граница (16 — 30,4 км),
  • Инциемс-Сигулда-Кегумс (48 — 49,4 км и 32,6 — 33,8 км).

Также на всей протяженности могут быть небезопасными следующие дороги:

  • Рижская ГЭС-Яунелгава,
  • Кекава-Скайсткалне,
  • Рижская ГЭС-Пулкарне,
  • Межвиди-Балдоне,
  • Иецава-Стелпе,
  • Салдус-Кудрас,
  • Ване-Салдус,
  • Граница Риги-Силниеки-Пукюлеяс,
  • Колбергис-Понкули,
  • Давиди-Закюмуйжа-Баяркрогс,
  • Баложи-Плаканциемс-Иецава,
  • Ропажи-Грикюкрогс,
  • Добеле-Иле-Ауце,
  • Целис-Вецпиебалга-Мадона,
  • Плявиняс-Мадона-Гулбене
  • Мадона-Вакаркляни.
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