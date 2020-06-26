Из-за жары дороги стали скользкими: список опасных участков

Из-за жары плавится асфальт, и на некоторых дорогах Латвии образовались скользкие места, сообщает госкомпания Latvijas autoceļi (LAU).

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LAU следит за ситуацией. Скользкие места посыпаются песком или мелкой щебенкой, в случае необходимости это делается несколько раз.

Водителям стоит быть осторожнее на следующих участках дорог:

Рига-Сигулда-Эстонская граница (между 78 и 86, а также 176 и 177 километрами),

Рига-Даугавпилс-Белорусская граница (между 51,6 и 52,4 км),

Инчукалнс-Ропажи-Икшкиле (между 6,6 и 19,9, а также 26 и 34 км),

Гаркалне-Алаукстс (11,4 — 19,1 км),

Аугшлигатне-Скривери (41,9 — 42,6 км),

Синоле-Силакрогс (23,1 — 41,5 км),

Рига-Эргли (15,9 — 27,7 км и 49,7 — 50,9),

Алуксне-Зайцева (2,7 — 4 км),

Алуксне-Лиепна (10,3 — 11,5 км),

Литене-Алуксне (0 — 23 км),

Илуксте-Бебрене-Биржи (65,2 — 71,2 км),

Екабпилс-Литовская граница (16 — 30,4 км),

Инциемс-Сигулда-Кегумс (48 — 49,4 км и 32,6 — 33,8 км).

Также на всей протяженности могут быть небезопасными следующие дороги: