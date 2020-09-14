Избранный в Рижскую думу Кюзис стал членом "Единства"

Правление входящей в объединение партий "Новое Единство" партии "Единство" сегодня единогласно утвердило заявление генерала, бывшего начальника Госполиции Интса Кюзиса о вступление в партию, сообщили агентству LЕТА в партии.

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Кюзис по списку "Нового Единства" успешно участвовал во внеочередных выборах в Рижскую думу, получив мандат депутата.

"Команда "Нового Единства" — это опытные, государственно мыслящие, надежные политики, с которыми я хочу работать", — сказал Кюзис.

По его словам, он почти 40 лет служил государству, и работа в политике позволит ему и дальше работать на благо общества. Кюзис будет работать в рижском отделении "Единства".

Вместе с Кюзисом в партию сегодня были приняты еще четыре члена, которые будут работать в отделениях в Гробине и Гаркалне. С начала года "Единство" приняло почти 40 новых членов, а общее количество членов организации приближается к 2200 человек.