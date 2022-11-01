Избраны вице-спикеры Сейма; посты в президиуме делятся по договоренности

Во вторник, 1 ноября, председателем Сейма был избран Эдвардс Смилтенс ("Объединенный список"), а часом позже — его заместителями стала Занда Калниня-Лукашевича из "Нового Единства" и Янис Грасбергс из Национального объединения.

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На должность вице-спикера претендовала также представитель партии "Стабильность" Наталья Марченко-Йодко.

Как заявил представитель счетной комиссии Рихард Колс (Нацобъединение), за кандидатуру Калнини-Лукашевицы проголосовали 87 депутатов, а за Марченко-Йодко — 11 депутатов.

Кандидатуру Яниса Грасбергса поддержали 86 депутатов, его конкурента — Виктория Плешкане из "Стабильности" — только 12..

Выборы президиума Сейма, несомненно, знаменуют собой потенциальное согласие внутри предполагаемой коалиции, сказал агентству LETA профессор факультета социальных наук Латвийского университета, политолог Юрис Розенвалдс.

По оценке Розенвалдса, посты в Сейме делятся по "договоренности" сторон и о непредсказуемости в данном случае говорить не приходится.

Предполагается, что должности секретаря Сейма и его заместителя могут быть доверены представителям оппозиции — Арманду Краузе (Союз "зеленых" и крестьян ) и Антонине Ненашевой ("Прогрессивные").

Партия "Стабильность" Алексея Росликова и "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса представительства в президиуме Сейма в этом раскладе не получат.