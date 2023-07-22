Издание: повысится ли качество образования за счет вытеснения "плохих"?

Необоснованные амбиции родителей и учеников, а также Рижской думы, двуличие политиков в сфере образования, но прежде всего неорганизованность системы образования - вот основные причины, породившие "школьные войны" последних недель в столице, пишет Latvijas Avīze.

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Заранее было нетрудно предположить, что Рига поспешила с принятием правил, согласно которым претендовать на поступление в среднюю школу смогут только те выпускники основной школы, которые набрали не менее 35 процентов от максимально возможной суммы баллов на каждом из централизованных экзаменов.

С одной стороны, можно согласиться с необходимостью повышения планки для поступления в общеобразовательные школы, на чем настаивали представители МОН, но с другой стороны, централизованные экзамены выпускники 9-х классов сдавали впервые, трудно было предсказать, каковы будут результаты, а именно, сколько выпускников основной школы вообще наберут этих 35 процентов.

Кроме того, для получения аттестата об основном образовании достаточно 10 процентов правильных ответов, в итоге 35-процентный порог для поступления в старшие классы оказался слишком высоким.

Однако в апреле, когда правила были приняты, не последовало никакой реакции ни от министерства, ни от омбудсмена. Мнение омбудсмена о том, что Рига ограничивает право молодежи на получение общего среднего образования, было обнародовано только в начале июля.

Правда, из переписки омбудсмена с министерствами видно, что он запросил заключение по этой теме еще в мае. Несмотря на сделанное замечание, Рига не изменила правила, хотя сейчас, когда в некоторых средних школах остались незаполненные места, объявила, что подавать заявки могут и учащиеся, не достигшие 35-процентной планки.

В случае отсутствия претендентов с более высокими результатами они будут приняты.