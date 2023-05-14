Изданных в Латвии книг и брошюр за прошлый год уменьшилось на 4%, тираж – на 2%

В прошлом году в Латвии было издано 2022 книги и брошюры, из которых 1485 оригиналов и 537 переводов, а общий тираж достиг 2,36 миллиона экземпляров, согласно данным электронной коллекции Латвийской национальной библиотеки (ЛНБ).

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Как сообщила агентству LETA представитель ЛНБ Агита Мачука, по сравнению с 2021 годом общее количество книг и брошюр уменьшилось на 4,1%, а тираж сократился на 2,2%.

По словам эксперта ЛНБ по издательскому делу Эльзы Унгурес, несмотря на то, что общее количество и тираж книг и брошюр в 2022 году сократились, в целом показатели относительно стабильны. Крупнейшим издателем по количеству и тиражу изданных книг и брошюр является издательство "Zvaigzne ABC", за которым следует издательство "Latvijas Mediji".

В 2022 году в Латвии издавались 154 газеты, их общий тираж достиг 40,45 млн экземпляров, из них в Реестре массовой информации зарегистрировано 82 газеты общим тиражом 34,88 млн экземпляров. В 2022 году издавалось 272 журнала, их общий тираж достиг 15,92 млн экземпляров, из них в Реестре средств массовой информации зарегистрировано 216 журналов общим тиражом 15,11 млн экземпляров.

В прошлом году по сравнению с 2021 годом количество издаваемых газет резко сократилось - на 82 единицы или 34,7%, но этому есть объективное объяснение: в результате административно-территориальной реформы, уменьшилось количество муниципальных образований. Хотя количество региональных газет в 2021 году осталось прежним, на годовом уровне их общий тираж продолжает быстро сокращаться - в 2022-м он составил 9,48 млн экземпляров, что на 1,74 млн (15,5%) меньше, чем в 202-м.

Эксперт подчеркивает, что из-за воздействия пандемии Covid-19 в 2020 году тираж книг и газет достиг самого низкого уровня с 1991 года. А в 2022 году было ускорение инфляции и повышение цен на материалы и услуги.

Кроме того, в конце 2021-го и в первой половине 2022-го серьезной проблемой в производстве печатных изданий был так называемый "бумажный кризис", что привело к увеличению расходов на печать для издательств. Применение пониженной ставки налога на добавленную стоимость в размере 5% к книгам и периодике с 2021 года стало поддержкой для издателей, но издатели региональных газет переживают трудные времена.