Изменения от Rīgas satiksme: новые расписания, отмена льгот и "часовых", возврат денег, 1-3-е классы

Расписаниям на остановках больше верить нельзя, если это не остановка 22-го автобуса в аэропорт. Чему верить? Льготы на проезд все же кому-то вернут или компенсируют. Кому и когда? Компания Rīgas satiksme и Рижская дума ответили на вопросы читателей Delfi о ситуации с общественным транспортом Риги на сегодня.

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С 21 октября Rīgas satiksme начало блокировать все присвоенные Рижским самоуправлением проездные льготы на е-талонах, за исключением льгот от государства для инвалидов 1-й и 2-й группы. Мероприятие заняло не один день, поэтому какое-то время отдельные группы (например, многодетные) могли поначалу продолжить использовать льготы.

Вопросы читателей:

Кому и на какой срок заблокировали е-талоны? Надо ли будет платить за разблокировку?

Будет ли работать ночью общественный транспорт из(в) аэропорт(а), с автовокзала и на автовокзал?

На "Карте рижанина" остались неиспользованные часовые билеты — как их превратить в обычные поездки?

Где взять информацию о переменах в расписании общественного транспорта? Люди, которые работают во время комендантского часа, не знают, будет автобус или нет, и успеют ли они на свой транспорт с пересадкой?

Скидки и часовые билеты отменили — как доехать домой с пересадкой? Как быть работающим пенсионерам?

1 ноября возобновляется очное обучение для 1-3-х классов. Школьникам покупать билеты или возвратят льготный проезд?

Я социальный работник, а льготы на общественный транспорт отменили. Кто компенсирует?

Как работает блокировка льгот?



"Блокировка будет действовать, пока в силе принятые правительством особо строгие правила, введенные из-за стремительного распространения Covid-19, — пояснила Delfi представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане. — Если решение отменят, то мы снимем блокировку автоматически — ходить для этого в отделение Rīgas satiksme или платить не потребуется. Но по моим сведениям, в самоуправлении идет речь о компенсациях непредвиденных трат отдельным группам".

"Самоуправление в пятницу приняло решение, компенсировать затраты на транспорт отдельным группам — учителям, которым надо попасть на работу, социальным работникам и другим, — пояснил глава отдела коммуникаций Рижской Думы Угис Видаускис. — Руководители этих учреждений должны оперативно оценить размеры этих групп людей и необходимых им компенсаций и заявить в Рижскую думу. Самоуправление будет искать средства для помощи. Общих правил пока нет".

Видаускис дал надежду. По его сведениям, вчера на заседании Группы оперативного управления кризисом Латвии приняли решение подать в правительство предложение, чтобы переадресовать самоуправлениям право решать, каким отдельным группам вернуть скидки или ввести компенсации. Но это решение в процессе: как только правительство объявит, сразу будет решать и Рижская Дума. Не исключено, что это случится уже завтра. Возможно, тогда будет решен вопрос со льготами на проезд для учеников начальной школы, у которых с понедельника начинается очная учеба.

Как работают е-талоны?



Е-талоны продолжают работать в режиме без льгот — на них можно загрузить проездные билеты по полной цене. Все "часовые" билеты конвертируются в обычные разовые проездные билеты без скидок — их можно использовать, но без пересадок.

Как вернуть деньги?



Если человек ранее начал использовать льготный проездной на месяц (студенты, педагоги многодетные и т. д.), то он может написать нам заявление на info@rigassatiksme.lv с фамилией, именем и персональным кодом и банковским счетом, мы вернем ему деньги за все неиспользованные с момента блокировки дни. Если льготный билет загружен, но еще не использовался, то после возобновления работы е-талона в полном режиме возобновит работу и проездной.

Как меняется расписание транспорта?



22-й автобус из аэропорта продолжит ходить по прежнему расписанию — там ничего не меняется.

Расписание остального транспорта во время комендантских часов может претерпеть существенные изменения. "Мы тщательно проанализировали пассажиропотоки вокруг больших больниц, производственных предприятий, супермаркетов, чтобы сделать коррекции, — пояснила Барташевича-Фелдмане. — Связались с руководством приложений по доставке продуктов — как они работают. Но там, где говорили, что поедет много людей, в итоге зачастую не ехал почти никто. Мы заметили, что число людей в транспорте после 20.00 — очень-очень маленькое.

Стараемся приспособить число рейсов к актуальной ситуации в Риге. Если в прошлый комендантский час (он начинался в 22.00) транспорт переставал ходить в 22.59, то сейчас отдельные рейсы будут и после 23 часов. Мы внимательно следим за ситуацией и подстраиваемся под нее".

Все изменения в расписании отражены на сайте Rīgas satiksme. "Информация на остановках общественного транспорта сегодня зачастую не отвечает действительности, — признает Барташавича-Фелдмане. — Их в Риге около 2000 — нет возможности все сменить. Также мы не несем ответственности за частные транспортные аппликации, не связанные с Rīgas satiksme — там тоже может отражаться некорректная информация".