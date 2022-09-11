Изменения тарифов на отопление разрешены и в сезон: не все предприятия закупили топливо

В связи с ростом цен на энергоресурсы латвийские теплоснабжающие компании повысили тарифы на тепло еще до начала отопительного сезона, но изменения тарифов могут быть внесены и в течение сезона, так как не все теплоснабжающие компании успели заключить договоры на поставку природного газа к концу отопительного сезона. Об этом выяснилось в ходе переговоров с компаниями Латгале и Земгале, сообщает агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В случае использования природного газа для производства теплоэнергии тарифы на услуги по поставке утверждаются в виде таблицы, где тариф привязан к различным ценам реализации природного газа. Цена реализации природного газа может меняться раз в месяц, и в соответствующем месяце действует соответствующий тариф на услуги по поставке теплоэнергии, поясняют в Комиссии по регулированию коммунальных услуг (SPRK).

Цена на щепу на рынке продолжает существенно расти: теплоснабжающие компании переходят с природного газа на щепу и спрос на нее увеличивается. Поэтому для тех предприятий, которые сжигают древесную щепу, возможно, все же придется повысить тарифы, сообщает Елгавское городское самоуправление.

Около 95% тепловой энергии, необходимой для централизованного теплоснабжения Елгавы, производится из древесной щепы. С сентября этого года тариф для теплоснабжающей компании SIA Gren Jelgava будет составлять 85,82 евро за мегаватт-час (МВтч) (без НДС), что на 26,9% выше предыдущего тарифа.

Баускская теплоснабжающая компания SIA Bauskas siltums использует природный газ только в отопительный сезон, его доля составляет от 10% до 20% от общего объема. Контракт на поставку природного газа заключен до конца 2022 года. В SPRK на утверждение представлен тариф с повышением на 63%. Об этом агентству LETA сообщил член правления Bauskas siltums Илмарс Русис.

В Тукумском крае древесная щепа в основном используется для отопления, до сих пор только Яунпилис и Лапмежциемс обеспечивали отопление природным газом. Лапмежцием теперь перейдет на гранулы, а Яунпилс подключится к котельной на щепе АО Jaunpils pienotava, сообщает самоуправление.

В Даугавпилсе компания Daugavpils siltumtíkli использует для производства тепловой энергии природный газ, древесную щепу и гранулы. На отопительный сезон компании требуется 190 000 МВтч природного газа, 160 000 МВтч древесной щепы и 850 тонн пеллет из щепы. В

В начале 2022 года Daugavpils siltumtīkli ввела в эксплуатацию новую котельную на щепе мощностью 30 МВт, а в 2023 году планирует частично перевести газовое оборудование на работу на сжиженном нефтяном газе (пропан-бутановая смесь). Daugavpils siltumtīkli заключила договор с АО Latvenergo на поставку природного газа до конца 2022 года, сообщила агентству LETA исполнительный директор компании Олеся Душкевича.

В Краславском крае работают две теплоснабжающие компании. У компании SIA Dagdas komunālā saimniecība тариф с 1 октября повышен с 64,65 евро за МВтч до 121,09 евро за МВтч (без НДС), а тарифный проект для SIA "Krāslavas nami" еще готовится.

В Балвском крае самоуправление будет заключать договоры на распилку древесины. Полученная древесина будет использована для топлива коммунальных учреждений и для создания запасов топлива – дров и щепы, в том числе для нужд АО Balvu enerģija. Тарифы муниципального агентства San-tex изменены не будут, а изменение тарифов АО Balvu enerģija запланировано с января 2023 года.