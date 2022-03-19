Изменения в движении транспорта в Дарзциемсе и Пурвциемсе до конца года (карта)

В связи со строительными работами второй очереди Восточной магистрали в Риге на участке улица Иерику - улица Виеталвас с 19 февраля до 15 декабря действуют новые правила в организации движения.

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С 18 февраля по 15 декабря 2022 года на улице Браслас, на участке от улицы Мадонас до улицы Аугуста Деглава в направлени улицы Пиедруяс движение организовано в одном направлении. Также в одном направлении движение проходит по улице Вестиенас, на участке от улицы Аугуста Деглава до улицы Виеталвас, в том числе, по временному объездному пути, в направлении к улице Пиедруяс.

Такая же организация движения теперь действует: на улице Пиедруяс, на участке от улицы Виеталвас до улицы Пилдас, в направлении к улице Лубанас, и на на улице Виеталвас, на участке от улицы Матиса до улицы Вестиенас, в том числе, по временному объездному пути в направлении улицы Пиедруяс.

С середины февраля до середины декабря закрыто движение транспортных средств на улице Мадонас у перекрестка с улицей Браслас и на улице Стопиню у перекрестка с улице Вестиенас. Также движение закрыто на улице Кайбалас на перекрестке с улицей Пиедруяс и на улице Виеталвас на участке от улицы Пиедруяс до улицы Яунрозес.

Foto: Rīgas dome

Ответственному за проведение работ предприятию AM Rīga дано задание разместить дорожные знаки, организовать объедные пути и обеспечить движение оперативного и общественного транспорта, а также доступ к местам жительства и работы горожан.

Временные остановки общественного транспорта в обоих направлениях движения размещаются на улице Ницгалес, перед перекрестком с улицей Пилдас, временная остановка общественного транспорта в направлении Плявниеков должна быть оборудована на улице Пиедруяс.

Строительство недостающего участка Восточной магистрали — один из самых амбициозных проектов транспортной инфраструктуры в Риге за последние годы, его общая стоимость проекта составляет 37,8 млн евро.

В рамках проекта планируется построить единый путепровод над улицами Иерикю и Дзелзавас протяженностью 605 метров, реконструировать проезжие части дорог, примыкающих к объекту, а также создать одноуровневые улицы и двухуровневые транспортные развязки. Строительство первой очереди Восточной магистрали предполагает прямое направление движения от улицы Браслас к улице Густава Земгалиса. При строительстве объекта также будет предусмотрена инфраструктура для пешеходов и велосипедистов. В свою очередь, думая о перспективах на будущее, в районе улицы Дзелзавас будут построены дополнительные остановки общественного транспорта.

Строительство Восточной магистрали обеспечит возможности объезда центра Риги и разгрузит исторический центр Риги и район Пурвциемса (ул. Дзелзавас, ул. Густава Земгалиса, ул. Иерикю) от грузового транспорта. Строительство объекта транспортной инфраструктуры планируется завершить к июню 2023 года.

Учитывая масштаб проекта, Департамент сообщения Рижской думы (ДСРД) призывает жителей с пониманием относиться к строительным работам и следить за изменениями в организации дорожного движения.