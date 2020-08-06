Измерение температуры на входе в школу вызвало вопросы у Госинспекции защиты данных

В Рижской 2-й государственной гимназии был установлен сенсор для измерения температуры всем, кто заходит в помещения. Таким образом руководство школы надеется предотвратить потенциальное распространение коронавируса и других заболеваний. Впрочем, у защитников данных к такого рода устройствам есть вопросы, сообщает Русское вещание LTV7.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В гимназии установлены два сенсора, измеряющих температуру. Один оплатили из специального фонда поддержки школы. Второй — подарила компания, где работает в прошлом выпускник этой гимназии. Одно устройство может проверить 700 человек в час, говорит представитель компании Altas IT Рейнис Бергс.

И хотя сенсора два, даже в этом случае восьми сотням учеников, а также учителям и обслуживающему персоналу понадобился бы час, чтобы всем попасть внутрь. Поэтому в гимназии не исключают — придется использовать и уже приобретенные ручные термометры. А значит и привлекать к процессу дополнительный персонал. Если температура будет повышена — более 37,3 или 37,4 градуса, учеников планируют изолировать в отдельном кабинете, сказал директор Рижской Второй государственной гимназии Гунтис Василевскис.

Недавно систему по измерению температуры установили и в Адажской школе. Тогда у Госинспекции по защите данных возникли вопросы. Например, как все эти собранные данные будут храниться.

"Перед тем как вы установите камеры или технологию, подумайте, есть ли другие способы. Если способов нет, тогда у вас должна быть политика обработки персональных данных. Вы должны все это указать и информировать самого человека. То есть, рядом с камерой на входе должна быть информация о том, кто является обработчиком персональных данных, как можно с ним связаться. Как и где эти данные хранятся", — заявила глава Госинспекции защиты данных Екатерина Мацук.

В Госинспекции защиты данных уже готовят письмо самоуправлениям, чтобы разъяснить, как сохранить детей здоровыми, а их личные данные — нетронутыми.