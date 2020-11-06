Известие о контакте с больным Covid-19 пришло с опозданием
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Целых девять дней прошло с момента, когда произошел контакт здорового человека с инфицированным Covid-19, прежде чем об этом сообщили его семейному врачу. То есть девять дней он мог жить обычной жизнью и (если бы действительно заразился сам) распространять коронавирус дальше, в то время как должен был соблюдать карантин, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на передачу "Сегодня вечером" Русского вещания LTV7.

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В Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC) поясняют, что за последние недели нагрузка заметно выросла, поэтому сотрудники не всегда успевают вовремя обзвонить даже тех, у кого уже подтвержден диагноз.

Как пояснил директор департамента SPKC по анализу риска и профилактики инфекционных заболеваний Юрий Перевощиков, уже при цифре в 200 и больше подтвержденных случаев Covid-19 в день ждать извещения человеку приходится в лучшем случае сутки. "А, может, и до 36 часов. Иногда бывают непредвиденные факты. Например, пришло сообщение от лаборатории, что у человека положительный результат. Но нет данных о том, где он живет или какой у него телефон, чтобы позвонить".

Для этого центр обращается к правоохранительным органам. Однако у каждого такого пациента есть еще и ряд контактных лиц. Поэтому эксперты не исключают возможности ввести новую систему оповещения.

Уже сейчас в центре также используют подход, при котором контактных лиц оповещают через работодателя. Кроме того, с весны в Латвии также работает специальное приложение для телефона ApturiCovid, которое автоматически сохраняет информацию о пользователях, которые находились близко друг к другу достаточно продолжительное время, и посылает им сообщения в случае регистрации такого контакта.

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