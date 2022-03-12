К 12 марта пять жителей Латвии записались в украинскую армию

На данный момент официально поступило пять заявлений от жителей Латвии воевать на стороне украинской армии, сообщила агентству LETA пресс-атташе командующего Национальными вооруженными силами Латвии Сандра Брале.

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28 февраля в связи с нападением России на Украину Сейм принял поправки к Закону о национальной безопасности, разрешающие гражданам Латвии добровольно служить в Вооруженных силах Украины. Поправки вступили в силу с 1 марта.

Добровольцы, которые хотят присоединиться к созданному Международному батальону территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, должны сначала обратиться в посольство Украины в Латвии. После получения подтверждения от посольства волонтер должен уведомить Мобилизационное управление Национальных вооруженных сил Латвии, написав письмо по адресу ул. Крустабазницас 9, Рига, LV-1006, или по электронной почте (с электронной подписью) на адрес pus@mil.lv с указанием личных данных, вида военной и страны ее прохождения. Подробная информация доступна на сайте Посольства Украины в Латвии.

При этом Минобороны Латвии и Национальные вооруженные силы (NBS) призывают латвийцев до вступления в украинскую армию серьезно оценить свои военные навыки и умения, полученные в мирное время.

В Национальных вооруженных силах отмечают, что профессиональные военнослужащие и земессардзе, имеющие соглашение о службе в NBS, не допускаются к участию в вооруженном конфликте в других странах.

Ранее Минобороны Украины объявило о создании специального подразделения — иностранного легиона. Более 20 тысяч добровольцев из 52 стран выразили желание присоединиться к иностранному легиону. Канадский журналист Дин Бландел заявил, что в Киев уже прибыли 40 тысяч добровольцев, действующих и бывших военнослужащих, готовых воевать за Украину.