К боевой группе НАТО в Латвии присоединилась Исландия

Министерство обороны Латвии сообщает, что со вторника, 3 ноября, присутствие союзников по НАТО в стране будет расширено представителями Исландии. Как пояснили Delfi в ведомстве, Исландия будет заниматься вопросами стратегической коммуникации и предоставит соответствующих специалистов. Помимо этого, исландцы пополнят боевые группы Альянса в Литве и Эстонии.

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Исландия является членом НАТО с 1949 года, причем не имеет собственной постоянной армии.

Многонациональным контингентом НАТО в Латвии руководит Канада, а в состав батальона входят около 1400 военных из Албании, Чехии, Италии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании, которые в порядке ротации служат в Латвии, участвуют в учениях вместе с Национальными вооруженными силами, способствуя сотрудничеству с региональными союзниками.