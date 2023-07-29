К концу года пять вузов интегрируют в учебный процесс более 40 онлайн-курсов

Лиепайский университет (LiepU), Видземская Высшая школа (VA), Даугавпилсский университет, Резекненская техническая академия и Латвийская морская академия Рижского технического университета разрабатывают и адаптируют более 40 онлайн-курсов обучения, которые, как ожидается, в декабре этого года будут интегрированы в учебный процесс, сообщила представитель VA Ивета Ауниня.

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Высшие учебные заведения сотрудничают с международными поставщиками услуг поддержки процесса обучения цифровым навыкам, в том числе с платформами открытых онлайн-курсов Coursera и edX, а также с разработчиком методологии инструмента тестирования цифровых навыков Fit4Internet.

Учебные курсы разработаны в рамках проекта "Построение цифрового потенциала вузов с интеллектуальной интеграцией онлайн-ресурсов обучения и аналитики" ("EduAim").

Для обсуждения дополнительных опций, которые можно использовать в процессе реализации проекта, команда проекта EduAim встретилась с представителями Coursera. Представители Видземской Высшей школы обсудили ход и методологию разработки курса EduAim и ознакомились с технологиями цифровых методов обучения и их применением.

В начале июня в LiepU состоялась встреча разработчиков содержания курсов EduAim, на которой вместе с технической группой проекта обсуждались вопросы соответствия курсов правилам "DigiComp 2.2" и административные вопросы, связанные с реализацией проекта.

Участвующие партнеры будут адаптировать цифровой учебный контент платформ Coursera и edX в пяти основных областях компетенции цифровых навыков, которые соответствуют рекомендациям Европейской комиссии "DigComp 2.2".

Всего на реализацию проекта EduAim выделено 1 321 314,82 евро, в том числе 28,4% - из государственного бюджета.