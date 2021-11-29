К концу недели - сугробы до 30 см: в четверг Латвию "накроет" новый циклон
Foto: Latvijas Valsts ceļi/Renārs Koris

После снегопада в начале недели в ночь на четверг в Латвию придет новый циклон, прогнозируют синоптики.

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По прогнозам, во вторник во многих регионах Латвии снежный покров увеличится до 17-22 см. Во вторник вечером и в ночь на среду температура воздуха опустится до -5...-12 градусов.

В среду местами выглянет солнце, пройдет кратковременный снег, но уже в четверг по всей стране вновь ожидается сильный снегопад и метель. Так как с циклоном поступят теплые воздушные массы, местами возможен также дождь.

В выходные дни вновь станет холоднее, возможен сильный снегопад, хотя и не такой интенсивный, как в начале недели.

Глубина снежного покрова к концу недели во многих регионах страны превысит 20 сантиметров, местами - 30 сантиметров.

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LETA

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LETA
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