К концу недели в Латвии станет холоднее, ожидаются снегопады

В ближайшие дни в Латвии станет прохладнее, во многих районах возможны снегопады, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные Global Forecast System.

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В четверг температура воздуха будет колебаться у нулевой отметки, к вечеру в Видземе похолодает до -7 градусов. Ожидается снегопад, но солнце будет выглядывать из облаков, в прибрежных районах - скорость порывов северо-западного ветра - до 18 метров в секунду.

К концу недели температура опустится ниже нулевой отметки, в некоторых прибрежных районах она может подниматься до +3 градусов, по ночам будет холодать до -10 градусов. Во многих районах возможны снегопады.

На следующей неделе, скорее всего, станет немного теплее, временами возможны осадки и порывистый ветер.