"К насилию призывать не буду, но хочу протестовать против этого". Кривцова о сносе памятника в Пардаугаве
Foto: Из личного архива

Реакции общества и риски безопасности при демонтаже памятника в парке Победы, будут зависеть от мнений лидеров, которые потенциально могут мобилизовать сторонников сохранения монумента для какой-то деятельности, такое мнение высказал в программе Kāpēc на Delfi TV философ Игорь Губенко. Один из организаторов шествия "Бессмертный полк" Елизавета Кривцова ("Согласие") сказала, что пока не может ответить, что делать, но желание протестовать есть.

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"Я не знаю, что я буду делать. Да, мне хочется против этого протестовать. Я считаю, что это неправильно", — сказала Кривцова, комментируя предстоящий демонтаж памятника и отвечая на вопрос, будет ли она побуждать жителей к каким-либо выступлениям против сноса монумента. В то же время Кривцова заявила, что не будет призывать к насилию, и сделает все, чтобы этого не произошло.

Губенко указал, что, если говорить о краткосрочных рисках безопасности, большая роль будет именно к лидеров мнений, потому нужно работать с этими организаторами, поскольку "они ключевые люди, от которых многое зависит".

По словам философа, в этом году 9 и 10 мая в парке Победы было намного меньше людей, чем в прежние годы. "Часть проблемы заключается в том, что мы не вдруг узнали об этих размахивающих флагами, сторонниках России 9 или 10 мая, хотя они были здесь все это время, мы просто не слишком интересовались ими. Здесь я тоже беру на себя ответственность за то, что я никоим образом не пытался обращаться к этим людям", — сказал Губенко.

В свою очередь, Елизавета Кривцова отметила, что те люди, которые приходят к памятнику в Пардаугаве совсем не обязательно поддерживают российскую агрессию в Украине, и здесь не следует ставить знак равенства.

Полную запись программы можно посмотреть здесь.

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