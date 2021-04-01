К наследству KPV LV начинают присматриваться
Foto: LETA

Уже не только конкуренты, но и сами члены KPV LV не верят, что у этой партии может быть будущее, однако из KPV LV в Сейм и правительство пришли несколько известных людей, и это ресурс, представляющий интерес для других политических сил, пишет Latvijas avīze.

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Эти люди, которых KPV LV вывела на политическую сцену, и сами могут быть заинтересованы в том, чтобы остаться на ней, что, вероятно, уже будет невозможно под тем же "флагом".

И не только потому, что эту партию вскоре после выборов покинул ее основатель Артус Кайминьш, сняв с себя ответственность за ее дальнейшую судьбу.

С начала декабря в СМИ с определенной регулярностью появлялись новости об очередном съезде KPV LV и изменениях в руководстве. Есть также спорный вопрос о правомерности использования этой партией государственного финансирования.

Между тем депутаты Сейма, избранные от KPV LV, возглавляют парламентские комиссии, фракция продолжает работать в коалиции, а три министра — в правительстве. Некоторые из них признают, что не успевают следить за изменениями в руководстве своей же партии.

Ничего подобного раньше не случалось, но и премьер-министр Кришьянис Кариньш не обращает внимания на происходящее в KPV LV, так как на работу правительства это не влияет. Неофициально известно, что министра экономики Яниса Витенбергса могут взять к себе "Новое Единство" или национальное объединение. Эти партии не откажут и некоторым другим депутатам, избранным в свое время от KPV LV.

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LETA

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LETA

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"Новое Единство" KPV LV Янис Витенбергс Кришьянис Кариньш Сейма
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