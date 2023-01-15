К работе приступил новый архитектор города Риги Петерис Ратас, который победил в организованном самоуправлением конкурсе, сообщили в Рижской думе.

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Ратас получил степень бакалавра архитектуры в Рижском техническом университете и степень магистра архитектуры в Технологическом институте Нью-Джерси в США. Работал в международных архитектурных бюро в Нью-Йорке, продолжил карьеру в Китае — Шэньчжэне и Шанхае.

Ратас участвовал во многих проектах в разных городах США и Китая.

"Для того, чтобы добиться позитивных изменений в городской среде, должно быть четкое общее видение того, каким мы хотим видеть город, как благоустроить микрорайоны и общественное пространство, регенерировать запущенные места, решить проблемы городской мобильности и улучшить узловые точки. Общая пространственная точка зрения и приоритеты также важны. Видение должно возникать в диалоге с жителями, микрорайонами, компаниями, застройщиками, инвесторами и архитекторами. Я хочу создать эту синергию,чтобы вовлечь всех в улучшение городской среды", — сказал Ратас.

Служба городского архитектора является структурным подразделением департамента развития города.