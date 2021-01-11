К вакцинации могут привлечь армию
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Премьер-министр Кришьянис Кариньш и новый министр здравоохранения Даниэль Павлютс обсудят возможность привлечь к реализации плана вакцинации Национальные вооруженные силы. Об этом в интервью Latvijas Avīze рассказал сам Кариньш.

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По словам премьера, он наблюдал за тем, как организована вакцинация в других странах. Идея привлечь армию уже обсуждалась, но ее пока нет в плане вакцинации. Однако Кариньш планирует обсудить это с новым министром.

Он отметил, что, говоря о плане вакцинации, необходимо учитывать профессиональные аспекты и логистику, то есть создание центров вакцинации, которые будут удобно доступны людям, а также обеспечить своевременное оповещение людей о том, что они могут получить прививку.

По мнению Кариньша, возможно, этот процесс можно улучшить, если к нему будут привлечены комиссии самоуправлений по гражданской обороне, которые могли бы помочь с логистикой.

"В настоящее время план предусматривает полную децентрализацию процесса вакцинации. Это означает, что нет одного ответственного. Это неправильно, и необходимо организовать работу централизованно", — сказал премьер.

"Мы зависим от темпов поставок вакцин производителями, а они меняются, поэтому мы не можем предвидеть, сколько вакцин и в какую неделю будут доставлены. Однако мы должны сделать то, что зависит от нас, чтобы, как только они привезены, мы могли в быстром темпе обеспечить вакцинацию", — сказал Кариньш.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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Source

rus.DELFI.lv LETA

Tags

Коронавирус Latvijas Avīze Вакцинация Даниэл Павлютс Кришьянис Кариньш
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