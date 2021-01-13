К вакцинации могут привлечь ветеринаров и стоматологов, допускает Кариньш
Foto: LETA

Для того, чтобы осуществить в Латвии проект массовой вакцинации от Covid-19, в процесс могут вовлечь всех, кто может в этом участвовать, в том числе частные медицинские клиники, заметил в интервью в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) премьер-министра Кришьянис Кариньш. Из его ответа можно понять, что в процесс могут вовлечь также стоматологов и ветеринаров.

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По словам главы правительства, для обеспечения массовой вакцинации будут созданы специальные центры, для работы в которых необходимы различные специалисты, кто может делать прививку.

Кариньш считает, что Министерству здравоохранения под руководством Даниэла Павлютса удастся увеличить темпы вакцинации.

Правительство поддержало создание особого бюро, цель которого — способствовать массовой вакцинации. Кариньш надеется, что это бюро сможет начать работу уже в конце текущей недели, хотя Павлютс ранее говорил о следующей неделе.

На вопрос, следует ли для популяризации вакцинации в обществе прививать политиков, Кариньш по существу не ответил, заметив, что для него важно сохранить способность правительства принимать решения.

По словам премьер-министра, сейчас самое главное вакцинировать медиков.

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Коронавирус Вакцинация Даниэл Павлютс Кришьянис Кариньш Правительство
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