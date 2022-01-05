Кабинет министров Кариньша стал самым "долгоиграющим" в истории правительств Латвии
Foto: Valsts kanceleja

Нынешее правительство Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") побило рекорд продолжительности пребывания у власти в истории демократической Латвии. Сам Кабинет министров сообщил в Twitter, что работает уже целых 1078 дней.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Полномочия нынешнего правительства были утверждены 23 января 2019 года.

Прежний рекорд пребывания у власти — 1077 дней — принадлежит предыдущему правительству Мариса Кучинскиса (Союз "зеленых" и крестьян). На третьем месте — Кабинет министров Андриса Берзиньша (еще "Latvijas cels") в далеким 2000-2002 годах: он праработал 916 дней.

Четвертое место занимает Кабинет министров Хуго Целминьша, руководивший страной еще в довоенной Латвии — 845 дней с 1 декабря 1928 года до 26 марта 1931 года. Одно из правительств нынешнего еврокомиссара Валдиса Домбровскиса ("Единство") — третье по счету — проработало 820 дней в 2011-2014 годах. Первое правительства Айгара Калвитиса (Народная партия) проработало 705 дней в 2004-2006 годах.

Самый короткий срок пребывания у власти у второго правительства Андриса Шкеле — всего 174 дня с 13 февраля по 6 августа 1997 года.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии (4) Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов