Кабинет министров отложил продление чрезвычайной ситуации и изменение ограничений

Кабинет министров решил отложить принятие решения о продлении чрезвычайной ситуации до 6 апреля, а также изменения в отдельных ограничениях.

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Правительство в целом отложило три существенных решения - продление ЧС до 6 апреля, расширение ассортимента товаров в магазинах и возобновление очной учебы для 1-2-х классов.

Принятие решений перенесено на 9 утра 5 февраля.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс во время пресс-конференции указал, что в правительстве вопрос продления ЧС и изменения правил торговли стали предметом длительных дискуссий, поэтому “это не было бы хорошей практикой, если бы заседания Кабинета Министров длились до полуночи”. Из-за этого премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) решил перенести принятие решений на утро пятницы.

Павлютс отметил, что любые изменения и послабления ограничений необходимо тщательно обсудить, в том числе вопрос возобновления очной учебы для младших классов.