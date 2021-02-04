Кабинет министров отложил продление чрезвычайной ситуации и изменение ограничений
Foto: Valsts nekustamie īpašumi

Кабинет министров решил отложить принятие решения о продлении чрезвычайной ситуации до 6 апреля, а также изменения в отдельных ограничениях.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Правительство в целом отложило три существенных решения - продление ЧС до 6 апреля, расширение ассортимента товаров в магазинах и возобновление очной учебы для 1-2-х классов.

Принятие решений перенесено на 9 утра 5 февраля.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс во время пресс-конференции указал, что в правительстве вопрос продления ЧС и изменения правил торговли стали предметом длительных дискуссий, поэтому “это не было бы хорошей практикой, если бы заседания Кабинета Министров длились до полуночи”. Из-за этого премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) решил перенести принятие решений на утро пятницы.

Павлютс отметил, что любые изменения и послабления ограничений необходимо тщательно обсудить, в том числе вопрос возобновления очной учебы для младших классов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

70

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Кабинет министров
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Практические советы: как выбрать домашние растения?

Новые проекты

Ganību dambis, Centrs, Rīga,
88000.00€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
89000.00€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
67800.00€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
59400.00€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
65000.00€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
26100.00€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
56700.00€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
79000.00€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
130400.00€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
89700.00€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
41600.00€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
118338.00€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
49150.00€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
80000.00€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
102000.00€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
29000.00€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
82200.00€
Komētas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
134500.00€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
120707.00€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
40000.00€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
68000.00€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
63000.00€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
81540.00€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
85000.00€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
67700.00€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
279140.00€