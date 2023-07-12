Кабинет министров отложит вопрос о ратификации Стамбульской конвенции

Правительство не будет рассматривать в четверг, 13 июля, вопрос об утверждении в Латвии Конвенции Совета Европы против насилия в отношении женщин и семейного насилия или так называемой Стамбульской конвенции. Этот вопрос уже фигурировал в повестке заседания Кабинета министров, однако к вечеру был изъят — по просьбе коалиционного "Объединенного списка".

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Об этом агентство LETA сообщило со ссылкой на Илзе Чикуле — советника министра благосостояния Эвики Силини ("Новое Единство"). По ее словам, "Объединенный список" попросил отложить рассмотрение вопроса о Стамбульской конвенции, чтобы внести в подготовленные документы некие изменения.

Напомним, что с инициативой начать процесс утверждения Латвией Стамбульской конвенции выступило Министерство благосостояния, находящиеся в ведении "Нового Единства" — единственной изх трех коалиционных политических сил, настаивающая на ратификации международного документа. В течение уже нескольких лет Национальное объединение, входящее во все последние правительства, выступает против ратификации. Позиция "Объединенного списка" чуть гибче, но явно ближе к консервативной.

Компромисс: отсылка к Сатверсме

Министерство благосостояния, инициировав процесс утверждения документа Совета Европы, предлагает приложить к конвенцию декларацию латвийской стороны, состоящую из двух предложений. Первое предложение звучит так — "Латвия считает, что цель конвенции — защита женщин от любого насилия, а также предотвращение, наказание и искоренение насилия в отношении женщин и насилия в семье". Во втором предложении декларации содержится ссылка на 2-ю статью законопроекта о ратификации Стамбульской конвенции, что "государство будет применять документ с учетом "ценностей, принципов и норм, содержащихся в Сатверсме, особенно в отношении защиты прав человека, равноправия мужчин и женщин, защиты и поддержки брака, семьи, родителей и прав детей".

В Сатверсме фигурирует 110-я статья, которая сейчас гласит "государство защищает и поддерживает брак — союз между мужчиной и женщиной, семью, права родителей и детей". Эта статья была внесена в основной закон страны по инициативе депутатов Сейма, выступавших против правового признания однополых пар.

Напомним, что Сейм Латвии уже в течение нескольких лет не ратифицирует Стамбульскую конвенцию. Минблаг сейчас подчеркивает, что цели конвенции — защита женщин от любого насилия и предотвращение насилия в отношении женщин и домашнего насилия, неотвратимость наказаний за насилие, а также содействие фактическому равенству женщин и мужчин. Конвенция устанавливает всеобъемлющую и многостороннюю правовую основу для защиты женщин от всех форм насилия и для защиты женщин и мужчин от насилия в семье. Однако противники ратификации конвенции в Сейме годами отказываются проголосовать "за", ссылаясь на то, что в документе — упоминание в конвенции понятия "гендер"("социальный пол").

Ссылка на Сатверсме — это компромисс, который, возможно, позволит смягчить позицию некоторым депутатам консервативного крыла Сейма, что обеспечит большинство при голосовании.

Политический контекст

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Однако сначала документ должен быть обсужден на заседании правительства. Если инициатором внесения проекта решения о ратификации Стамбульской конвенции станет Кабинет министров, то большинство членов правительства должны дать на это добро. "Новое Единство" в Кабмине представляют премьер Кришьянис Кариньш (он же и.о. министра иностранных дел) и 5 министров, "Объединенный список" — 4 министра, Нацобъединение — 4 министра.

В то же время "Новое Единство", оставаясь в одном правительстве с "Объединенным списком" и Нацобъединением, ведет переговоры о расширении коалиции с оппозиционными "Прогрессивными" и Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК). В частности, на переговорах был затронут и вопрос о ратификации Стамбульской конвенции.

"Прогрессивные" были и остаются сторонниками ратификации этого документа, суммарно обеспечивают с "Новым Единством" в Сейме 36 голосов. СЗК после переговоров уже продемонстрировал свою готовность смягчить позицию — и при условии оговорок латвийской стороны поддержать ратификацию. У СЗК в Сейме 16 депутатов.

Вопрос о ратификации Стамбульской конвенции актуализировался после громкого убийства в Екабпилсской крае. Мужчина убил бывшую гражданскую жену на глазах ее матери и ребенка. Правоохранительные учреждения не смогли предотвратить трагедию, хотя о преследовании женщины бывшим сожителем было общеизвестно.

Также на необходимость ратификации Стамбульской конвенции указывал президент Латвии Эдгар Ринкевич. Еще в статусе министра иностранных дел он отмечал, что Латвия сейчас председательствует в Совете Европы, и то, что государство до сих пор не ратифицировало документ этой организации, вызывает вопросы. Кроме Латвии Стамбульскую конвецию не ратифицировали Болгария, Венгрия, Чехия, Литва и Словакия.