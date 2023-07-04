"Кабинет министров потеряет важного и знающего коллегу". Кариньш поблагодарил Ринкевича за работу

Во вторник, 4 мая, перед заседанием правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") поблагодарил многолетнего министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича за работу и пожелал удачи на посту президента. Заседание правительства 4 мая было для Ринкевича в статусе главы МИД последним. 8 июля он вступит в должность главы государства.

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Кариньш высоко оценил работу Ринкевича на посту главы МИД, который будущий президент занимал с 2011 года, формируя внешнюю политику государства, особенно в особенно сложных геополитических условиях последних лет.

"Эдгар через несколько дней станет президентом страны, и мы, как Кабинет министров, потеряем важного и знающего коллегу", — сказал Кариньш, поблагодарив Ринкевича за работу и пожелав удачи в дальнейшем.

Ринкевич в ответ отшутился, сообщив, что для правительства есть и хорошие новости по случаю того, что он оставляет Кабинет министров.

Первая хорошая новость — министрам больше не придется прислушиваться к его замечаниям, как лучше протоколировать решения, принятые на заседаниях правительства (как наблюдал неоднократно портал Delfi — Ринкевич часто был тем министром, который настаивал на точных формулировках в протоколах).

Вторая хорошая новость, по словам Ринкевича, заключается в том, что он "перестанет приставать" к коллегам с рассказами о том, как решались или не решались проблемы несколько лет назад.

Пока еще министр иностранных дел выразил надежду на сотрудничество с правительством и в будущем, только в другой роли. "Если мне не понравится решение правительства, я приглашу вас в гости, и мы поговорим о необходимых исправлениях в протоколах заседаний правительства", — с юмором пообещал Ринкевич.

Несмотря на то, что правительство фактически проводило Эдгара Ринкевича в Рижский замок, до сих пор нет информации о том, кто сменит его на посту главы МИД. Ранее Кришьянис Кариньш заявлял, что обязанности министра иностраных дел временно будет исполнять кто-то из министров, представляющих партию "Новое Единство", в которой до избрания президентом состоял Ринкевич. Помимо Кариньша "Новое Единство" в правительтве представляют министр финансов Арвилс Ашераденс, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, министр образования Анда Чакша, министр благосостояния Эвика Силиня, министр энергетики Раймондс Чударс.