Кабинет министров выделил 1,7 млн евро на строительство забора на границе с Беларусью
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В этом году на приобретение и установку колючей проволоки на границе Латвии и Беларуси правительство выделило из средств на непредвиденные расходы 1 729 421 евро, сообщает Министерство внутренних дел.

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Кроме того, в 2022 году будут дополнительно доступны более 14 млн евро на строительство необходимой инфраструктуры на границе. В 2023 году эта сумма составит почти 19 млн евро, а в 2024 году — 6 млн евро. Для этого Кабинет министров создал новую программу бюджета "Создание инфраструктуры на границе государства".

При закупке не будет применяться Закон о закупках, а будет разработано иное регулирование, отмечают в МВД. Ведомство будет отчитываться о ходе строительства не реже, чем раз в полгода.

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