Кабмин готовится выделить финансирование средствам массовой информации

Министерство культуры подготовило предложение по укреплению безопасности информационного пространства, стало известно сегодня после собрания коалиционных партий.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Предусматривается, что финансирование будет выделяться общественным и коммерческим масс-медиа. Также отдельно подчеркивается, что деньги будут направлены на укрепление информационного пространства Латгалии.

Министр культуры Науриc Пунтулис (Национальное объединение) подтвердил агентству LETA, что проинформировал коалиционных партнеров о всех запросах Совета по общественным электронным масс-медиа (SEPLP). Речь идет об общей сумме в 4 млн евро, включая расходы на вещание, телевизионный режиссерский пульт, а также о дополнительных средствах — 700 тысячах евро — на отражений в местных масс-медиа войны в Украине.

По словам Пунтулиса, что вопрос о финансировании, необходимых для покрытия непредвиденных расходов, связанных с освещением событий в Украине общественными масс-медиа, будет рассмотрен на следующей неделе как приоритетный. Также будут уточнены отдельные детали запроса средств на укрепление информацонного пространства Латгалии. В свою очередь, во вторник на заседании правительства будет рассмотрен запрос SEPLP о выделении 500 000 евро на укрепление содержательной части.