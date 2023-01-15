Кабмин окажет финансовую поддержку самоуправлению и жителям Екабпилсского края, пострадавшим от наводнения
Foto: LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") подтвердил сегодня после заседания Совета кризисного управления, что правительство окажет финансовую поддержку Екабпилсскому самоуправлению и жителям, пострадавшим от наводнения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Глава Кабинета министров указал, что пока рано судить о сумме ущерба, нанесенного наводнением, но как только уровень воды стабилизируется, будут произведены расчеты и правительство примет решение о размере необходимой финансовой помощи.

"Давайте посмотрим, какие возможности поддержки будут у каждого министерства и правительства, и примем решение об оказании финансовой помощи как самоуправлению, так и жителям", — подчеркнул Кариньш.

Как уже сообщалось, в Даугаве возле Екабпилса продолжают поступать новые паводковые воды из верховьев реки, затапливая большие территории. Государственная пожарно-спасательная служба с 8 января спасла из районов затопления 34 человека.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии сообщает, что в субботу в 21:50 уровень воды в Даугаве возле Екабпилса достиг 8,81 метра над нулевой точкой наблюдательной станции. За ночь уровень воды немного снизился, но все же превышает красный критерий предупреждения — отметку 8,4 метра.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Pokémon Scarlet and Violet – захватывающее и авантюрное путешествие по стране покемонов
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
Как бесплатно учиться в магистратуре и обеспечить себя работой
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch