Кабмин окажет финансовую поддержку самоуправлению и жителям Екабпилсского края, пострадавшим от наводнения

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") подтвердил сегодня после заседания Совета кризисного управления, что правительство окажет финансовую поддержку Екабпилсскому самоуправлению и жителям, пострадавшим от наводнения.

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Глава Кабинета министров указал, что пока рано судить о сумме ущерба, нанесенного наводнением, но как только уровень воды стабилизируется, будут произведены расчеты и правительство примет решение о размере необходимой финансовой помощи.

"Давайте посмотрим, какие возможности поддержки будут у каждого министерства и правительства, и примем решение об оказании финансовой помощи как самоуправлению, так и жителям", — подчеркнул Кариньш.

Как уже сообщалось, в Даугаве возле Екабпилса продолжают поступать новые паводковые воды из верховьев реки, затапливая большие территории. Государственная пожарно-спасательная служба с 8 января спасла из районов затопления 34 человека.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии сообщает, что в субботу в 21:50 уровень воды в Даугаве возле Екабпилса достиг 8,81 метра над нулевой точкой наблюдательной станции. За ночь уровень воды немного снизился, но все же превышает красный критерий предупреждения — отметку 8,4 метра.