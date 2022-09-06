Кабмин определился. Будут ли выдавать ВНЖ и что делать тем, кто получил новое гражданство

В целях укрепления национальной безопасности Кабинет Министров сегодня, 6 сентября, поддержал поправки к Закону "Об иммиграции", которые в том числе предусматривают ужесточение условий выдачи видов на жительство гражданам России и Беларуси, а также проверку на знание латышского языка для проживающих в Латвии граждан третьих стран. Заметим, что окончательное решение должны принять депутаты Сейма.

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Изменения предусматривают, что отныне граждане и неграждане Латвии, желающие получить гражданство другой страны и при этом оставаться в Латвии, должны будут сдать экзамен на знание государственного языка и подтвердить наличие регулярных и достаточных средств к существованию.

Также в правовой акт включено требование о подтверждении знания государственного языка для бывших граждан Латвии и неграждан, получивших постоянный вид на жительство до вступления в силу данного законопроекта.

Требование о подтверждении знания латышского языка может применяться примерно к 22,3 тыс. иностранцев. Если человек не может подтвердить соответствующие знания, предъявив документ, выданный Государственным центром образования и содержания, о соответствии уровню знания государственного языка А2, разрешение на постоянное проживание аннулируется и выдается разрешение на временное проживание на один год.

"С вступлением в силу нормативно-правового акта количество экзаменов по государственному языку, проводимых Государственным центром образования и содержания, поэтому не исключено, что этому учреждению придется усилить свой потенциал", — заявил министр внутренних дел Кристапс Эклонс.

Исключения предусмотрены для лиц, которые находились в Латвии по гуманным причинам или в связи с государственными интересами, а также имеющих или имевших тесные семейные связи с гражданином или негражданином Латвии, например, состоявших в браке с гражданином или негражданином, который умер, и у супругов был общий ребенок — гражданин или негражданин Латвии, но из-за недостаточных знаний государственного языка они не квалифицируются на получение статуса постоянного жителя ЕС.

Поправки предусматривают выдачу повторных ВНЖ лицам, которые были студентам или исследователями и после окончания учебы или исследовательского проекта хотят остаться в Латвии на срок до девяти месяцев, чтобы приступить к работе или коммерческой деятельности.

С учетом того, что граждане России и Белоруссии, к которым относится решение прекратить выдачу ВНЖ, запрашивают также долгосрочные визы, на них тоже распространяется приостановка выдачи до 30 июня 2023 года.

Для соблюдения интересов национальной экономики визы планируется выдавать международным грузовым и пассажирским перевозчикам. До вступления поправок в силу все полученные в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом и в Управлении по делам гражданства и миграции запросы на долгосрочные визы и ВНЖ будут рассматриваться в соответствии с прежним порядком.

МВД отмечает, что поправки повлияют на возможности работодателей продолжать трудовые отношения с работниками из России и Белоруссии, за исключением случаев, которые установлены правовыми актами ЕС.

По состоянию на 1 июля 2022 года с действительными ВНЖ в Латвии находились 2180 работников и 144 зарегистрированных в коммерческом регистре должностных лиц из соответствующих стран, а также 22 инвестора, вложивших средства в основной капитал коммерческих обществ. С действительными визами, которые были выданы в связи с занятостью, на 1 августа 2022 года в Латвии находились 2099 граждан РФ и Беларуси.