Кабмин перераспределил 600 млн евро, 103 млн евро пойдет на инфраструктуру здравоохранения

Кабинет министров постановил во вторник перераспределить на различные инициативы министерств 600 млн евро, в том числе 103,2 млн евро выделены на проекты медицинской инфраструктуры.

Кабмин рассмотрел доклад Министерства финансов о мерах по преодолению кризиса Covid-19 и восстановлению экономики.

В докладе говорится, что в целом государственная поддержка на меры по преодолению Covid-19 и восстановлению экономики достигла 2,1 млрд евро. Из указанной суммы правительство уже зарезервировало 966,46 млн евро, в том числе до 31 мая реально выделено 228,67 млн евро на пособия по простою, программы поддержки и др. Также ранее правительство решило перераспределить для министерств фонды ЕС в размере 496 млн евро.

Во вторник министры договорились перераспределить 600 млн евро, в том числе 223 млн евро на проекты модернизации, 152 млн евро на проекты инфраструктуры, 11 млн евро на культурную инфраструктуру, а 35 млн евро на утепление зданий.