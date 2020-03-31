Кабмин установил штрафы до 5 000 евро для нарушителей режима ЧС
Foto: LETA

Кабинет министров ужесточил наказания за нарушения ограничений, установленных в связи с распространением коронавируса. Максимальный штраф для физических лиц увеличится до 2 000 евро, для юридических — до 5 000.

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Ранее максимальный штраф составлял 350 евро. По словам премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, он увеличен по просьбе самих латвийцев.

"Многие просили, чтобы у полиции были "зубы", чтобы можно было наказывать нарушителей, которые угрожают здоровью нас всех. Сегодня правительство решила дать полиции эти "зубы", — подчеркнул Кариньш.

Закон еще должен принять Сейм, который соберется на заседание в четверг.

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