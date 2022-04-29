Кабмин утвердил план поддержки украинских беженцев: помощь в размещении, курсы латышского, пособия

Правительство на внеочередном заседании утвердило план мер по поддержке украинских гражданских жителей с финансированием до 116,277 млн евро. Ранее рассмотрение этого плана было отложено из-за возражений Министерства финансов. Первая версия плана предусматривала финансирование в объеме до 96,208 млн евро.

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Предусматривается, что дополнительные средства на реализацию плана будут взяты из средств на непредвиденные расходы.

Главное, что предусматривает новый план — это решение проблемы с размещением беженцев. Все больше украинцев, прибывших в Латвию, жалуются на то, что им отказывают в аренде жилья.

План предусматривает следующие меры по размещению беженцев, кроме того, что им предоставляется жилье на срок до 90 дней:

во-первых, домохозяйства, которые добровольно будут принимать украинских жителей, будут получать в месяц 100 евро за первого постояльца и 50 евро за каждого последующего, но более чем 300 евро в месяц.

во-вторых, государство само готово заключать арендные договоры с физическими лицами о предоставлении жилья гражданскому населению Украины. Такие договоры будут включать арендную плату в размере до 400 евро в месяц, без коммунальных платежей.

в-третьих, план предусматривает расселение людей в муниципальном или туристическом жилье с покрытием расходов не более 15 евро на человека в день.

План также предусматривает предоставление питания на срок до 30 дней, стоимостью не более 10 евро в день на человека, кроме тех, что живет в добровольно принимающих беженцев домохозяйствах.

Украинским беженцам положен гарантированный минимальный доход (GMI) в размере 109 евро для первого человека и 76 евро для каждого последующего члена семьи. Будет выплачиваться и единовременное кризисное пособие в размере 272 евро на взрослого и 190 евро на каждого ребенка.

План предусматривает выплату единовременного пособия при приеме на работу в размере одной минимальной месячной заработной платы.

Украинских жителей будут обучать латышскому языку. Во-первых, в рамках обучения латышскому языку тех, кто находится в поиске работы. Во-вторых, любой гражданин Украины, находящийся в Латвии более шести месяцев, сможет бесплатно изучать латышский язык. Бесплатные уроки латышского языка предусмотрены в объеме не менее 120 часов.

Граждане Украины также получат возможность бесплатно посещать государственные музеи, смогут ознакомиться с интеграционным курсом об

истории Латвии, культуре, государственных и муниципальных услугах и правах детей. Планируются и другие меры, способствующие интеграции в латвийское общество, такие как организация лагерей, проведение культурных и спортивных мероприятий.

С принятием сегодняшнего плана прекращается действие прежнего плана по приему украинских беженцев, принятого 28 февраля.

С начала войны в Латвии зарегистрировано около 25 600 украинских беженцев, около 20 000 человек получили документы на жительство с правом на занятость.