Качество воды во всех официальных местах для купания Латвии соответствует требованиям

В начале купального сезона качество воды во всех официальных местах для купания в Латвии соответствует санитарным требованиям, сообщили в Инспекции здоровья.

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В Латвии новый купальный сезон открывается в середине мая, и на самых популярных пляжах начинаются регулярные проверки качества воды. В настоящее время результаты проверок показывают, что качество воды соответствует требованиям во всех официальных местах для купания во внутренних водоемах и в море — микробиологическое загрязнение не обнаружено ни в одной пробе воды.

Хотя погода сейчас теплая и солнечная, инспекция рекомендует выждать и отправляться купаться, когда температура воды достигнет хотя бы +16…+18 градусов.

Специалисты инспекции будут осуществлять углубленные проверки качества воды в официальных местах для купания как лабораторным способом, так и визуально один раз в месяц до окончания купального сезона 15 сентября. В лаборатории определяются такие микробиологические показатели, как индикаторы фекального загрязнения кишечными палочками (E.coli) и кишечными энтерококками, а при визуальной оценке в процессе отбора проб воды особое внимание обращается на плавающие в воде отходы и нефтепродукты, а также на процесс размножения цианобактерий.

Если результаты анализов проб воды в местах купания покажут, что вода не соответствует требованиям, инспекция установит ограничения на купание — рекомендацию не купаться или запрет на купание — а соответствующие сведения будут размещены на информационном стенде конкретного пляжа. Рекомендации особенно следует соблюдать чувствительным группам населения: маленьким детям, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, чья иммунная система ослаблена.

Инспекция также сообщает, что к списку мест для купания, в которых в этом сезоне осуществляется мониторинг качества воды за счет государства, добавлено новое место — городской пляж на Даугаве в Саласпилсе. Таким образом, в списке официальных мест для купания теперь 59 точек.