Кайминьш: KPV LV приносит больше зла, чем пользы, партию нужно распустить

Сопредседатель партии KPV LV, депутат Сейма Артус Кайминьш считает, что созданная им партия сейчас приносит государству больше зла, чем пользы, и спасти ее уже невозможно, поэтому призовет членов партии на планируемом в феврале съезде проголосовать за ее самороспуск.

В интервью передаче Латвийского радио "В точке пересечения" Кайминьш заявил, что в результате самоликвидации партии в выигрыше останутся все.

Он призвал тех членов партии, которые разделяют его взгляды, инициировать самоликвидацию политической силы.

Кайминьш заявил, что его ошибкой при создании партии было отсутствие строгого отбора ее членов.

По словам Кайминьша, его главная установка заключается в том, чтобы не сотрудничать с Союзом "зеленых" и крестьян, однако на данный момент направление деятельности партии показывает, что его мнение и мнение отдельных лидеров партии о том, что партия должна делать, отличаются.

По словам Кайминьша, когда он увидел около 330 тыс. евро, перечисленных партии из государственного бюджета, первой его мыслью было вернуть эти деньги, потому что таким образом они были бы израсходованы с большей пользой.

Как сообщалось, 8 января парламентская фракция KPV LV решила исключить из своего состава двух депутатов — Артуса Кайминьша и Алдиса Блумбергса.

По словам заместителя руководителя фракции Эрика Пуценса, вопрос об исключении данных депутатов стал актуальным с учетом "длительного отношения" обоих политиков к работе парламентской фракции.

"Мы уже давно не чувствуем в этих депутатах командных игроков и товарищей", — сказал Пуценс. По его словам, Кайминьш и Блумбергс во время голосований верны правящей коалиции, но не своей партии.

"Подобное исключение всегда является эмоционально трудным решением, но мы считаем его соответствующим сложившейся ситуации. В долгосрочной перспективе это укрепит партию KPV LV и поможет получить большее доверие избирателей", — заявил Пуценс.

После этих событий во фракции KPV LV в Сейме осталось 10 депутатов.