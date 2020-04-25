Кайминьш выздоровел от Covid-19 за 34 дня

Депутат Сейма Артусс Кайминьш после заражения коронавирусным заболеванием Covid-19 провел 34 дня на домашнем карантине до тех пор, пока сданные им тесты на наличие заболевания показали негативный результат. Об этом Кайминьш написал в Facebook.

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Он сообщил, что участвует в экспериментальной программе по мониторингу антител в крови, что может помочь в создании вакцины.

"Встретимся в правительственных кулуарах и на улицах, сохраняя, конечно, определенную дистанцию", - написал Кайминьш. Напомним, в марте стало известно о том, что Кайминьш инфицирован Covid-19. После этого большинству министров и депутатов Сейма пришлось уйти на самоизоляцию, а заседания правительства и Сейма проходили в дистанционном режиме.





Gaismas bruņinieki atgriežas!

Esmu Covid19 NEGATĪVS.

34 dienas aizvadītas mājas karantīnā. Pieteicos arī... Posted by Artuss Kaimins on Saturday, 25 April 2020

Кайминьш 21 марта написал в соцсетях о том, что у него обнаружен коронавирус. Он самоизолировался с 17 марта. "Я приношу извинения всем, с кем встречался 15 и 16 марта, и призываю их проверится", - писал депутат. После этого Центр профилактики и контроля заболеваний проверил всех парламентариев, сотрудников Сейма и министров, но у них не был обнаружен Covid-19.