Как Covid болеют дети? Инфектолог Уга Думпис объявил условия возобновления очной учебы

Вернуть детей в школы относительно безопасно, если заболеваемость ниже 50 на 100 тысяч жителей. Риски особенно высоки, когда этот показатель перемахнет за 200. В Латвии на сегодня он выше 600, значит, отправлять детей в школу опасно, считает главный инфектолог Латвии Уга Думпис.

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По словам Думписа, на сегодня подтверждено на международном уровне, что если школы открыты — риск ускоренного распространения коронавируса резко возрастает. Тем не менее во всем мире есть желание сохранить очное образование хотя бы частично и для младших классов, поэтому ученые разработали критерии, при каких условиях это делать относительно безопасно.

Как заражаются дети?



Доказано, что

чем старше дети, тем выше риск появления симптомов и передачи инфекции от одного другому,

Дети до 10 лет (в США считают, что до 12 лет) болезнь протекает в легкой форме, передача инфекции происходит реже,

подростки 16-18 лет передают заражение почти также, как взрослые,

школьники до 10 лет чаще инфицируются ни от одноклассников, а от учителей, приносят инфекцию домой и заражают родителей.

Когда очная учеба опасна?



Чем выше заболеваемость в стране, тем труднее контролировать ее распространение в школах. Риск особенно вырастает, если кумулятивный показатель заболеваемости (средний за 14 дней) — выше 50 инфицированных на 100 000 жителей, или 8% выявленных заражений от сделанных анализов. Такого на сегодня нет нигде в Европе. Но в Норвегии и Финляндии близки к безопасному уровню.

Если заболеваемость выше 200 человек (или выше 10%) — процесс распространения инфекции в школах практически неконтролируем. В Латвии кумулятивный показатель заболеваемости — 600,8 человек на 100 000 (11,5%). Это втрое выше риска высокой трансмиссии. В Германии он около 300, но школы закрыты.

По мнению Думписа, поэтому спешить с открытием школ нельзя. "Чем ниже будет заболеваемость Латвии, тем больше шансов спасти не только больницы, но и школы, — подытожил Думпис. — Чтобы вернуться к активной очной учебе, надо достичь хотя бы 200. Это зависит от того, как будет вести себя наше общество".

Конечно, требования к безопасности школ при возвращении к очной учебе с показателями выше 50 на 100 000 человек вырастут.

Меры безопасности:

не ходить в школу с симптомами

минимальное число школьников в помещении (10-15)

использование масок учителям и детям, никаких проблем с кислородом от них нет, даже для астматиков

маски должны быть с сертификатами

детей надо научить использовать маски правильно

вентиляция, уборка и проветривание помещений, идеал — учиться на улице или в лесу

мытье и дезинфекция руководит

своевременная идентификация и изоляция контактных персон



Перспектива: вакцинация учителей и регулярное тестирование на Covid.

Общий план действий Министерства образования и науки: на данный момент предусматривает для 1-4 классов до 25 января продлить каникулы и учебный год; 5-6 классы с 11 января начнут учиться дистанционно;

учащиеся 7-12 классов, профессиональных учебных заведений и высших учебных заведений продолжат учебу дистанционно.