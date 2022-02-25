Как далеко пойдет Путин и что его остановит? Эксперты предложили сценарии развития войны в Украине

Элина Ланге-Ионатамишвили: Он (Путин) сказал, что у него в "папочке" есть абсолютно все сценарии. Необходимые решения уже заранее согласованы и приняты — исключать их нельзя. В Европе ядерная война — фактически запрещенная тема. Всем понятно, что это последнее, к чему мы хотим прийти. Но действия и риторика России идет в одном направлении. Уже в 2014 году Киселев рассказывал, что за несколько минут можно США превратить в кучку радиоактивной пыли. Это две противоположные позиции: Запад делает все, чтобы не прийти к военному конфликту и не дай бог к ядерному. С российской стороны таких знаков мы не видим — там другая логика.

Когда Путин остановится?

Галина Тимченко: Отвечу на простом бытовом примере. Ревнивец не может остановиться ревновать, даже если он запрет своего партнера в клетке. Будет говорить, что тот думает о другом человеке. Обжора не может перестать есть, даже если у него лопается желудок. Так же Путин как больной властолюбец не может остановиться. Как во внешней политике, так и во внутренней. Все говорит, что репрессии продолжатся. Уверена, они будут по-настоящему массовыми.

Эдгар Ринкевич: Мне совершенно ясно, если сегодня Россию не остановят любыми средствами, она не остановится. Да, мы в безопасности, да, нас защищает 5-я статья НАТО, да, мы в ЕС, но есть еще Казахстан, Молдова, Кавказ, Грузия, Азербайджан…

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Элина Ланге-Ионатамишвили: Я размышляла о том, что бы я делала, если бы была Путиным. В Грузии есть очень важный и замечательный военный и экономический объект глубокий порт Анаклия, что в нескольких километрах от границ Абхазии. Почему бы ему под шумок не продвинуть границу чуть вперед? Надо смотреть на развитие шире.

Мартиньш Варгулис: Главный вопрос на сегодня, остановится ли он и не испытает ли свои аппетиты на НАТО. Поэтому сегодня очень важно ясно вести повестку дня — жестко осуждать и укреплять наши рубежи. Путин и Кремль понимают только позицию силы. Только сила его может остановить.

Как много россиян поддерживает Путина?

Галина Тимченко: Цифры поддержки есть, но они недостоверны. Людям задают те же вопросы, что и в 2014-м году, когда поддержка была 84% (..) Среди кого проводится опрос? Звонят по домашнему телефону. А у кого они есть? У пенсионеров, которые за последние годы получили несколько серьезных для них сумм, которые для него — подачки.