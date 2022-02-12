Как действовать, если ударило током? Латвийцы не в курсе: здесь инструкция от Sadales Tīkls

Каждый год несколько десятков латвийцев получают электротравмы разной степени тяжести — от легких ожогов до серьезных повреждений тканей и органов, которые могут заканчиваться смертью. В 2020 году количество жертв электротравм в стране достигло 85 человек, в 2021 году ситуация резко изменилась и за год зарегистрировано на 34 % меньше электротравм — 56. При этом большинство жителей не знают, как действовать, если ударило током. Delfi делится инструкцией от Sadales Tīkls.

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В 2020 году произошло не только больше всего электротравм за последнее десятилетие — но и больше всего таких травм среди детей — из 85 случаев в 24 пострадали дети. А в 2021 году зарегистрировано наименьшее за последнее десятилетие количество детских электротравм — пострадали 10 детей. Также на 40 % в прошлом году сократилось и количество электротравм с летальным исходом — с десяти в 2020 году до шести в 2021 году. Летальные случаи электротравм среди детей в прошлом году не зарегистрированы.

От электротравм в 2021 году пострадали люди из всех возрастных групп — травму получил как пятимесячный младенец, так и 83-летний сениор. Среди взрослых в 78 % случаев электротравмы получили мужчины.

Как происходят травмы?



Частые причины несчастных случаев — ремонт бытовой электротехники, не отключенной от сети, неосторожная эксплуатация внутренней электросети, необдуманные ремонтные работы в недвижимости и небрежные действия вблизи источника электроэнергии.

Среди детей большая часть электротравм вызвана прикосновением к поврежденной электропроводке и электроприборам (удлинителям, штепселям, неизолированным проводам и т. п.). Но, согласно данным Sadales tīkls, в отличие от предыдущих лет существенно сократилось количество электротравм, которые получают маленькие дети, засовывая в контактные розетки различные металлические и другие токопроводящие предметы.

Латвийцы не знают правил электробезопасности?



Жители Латвии высоко оценивают свои знания об электробезопасности — 87 % опрошенных считают, что полностью или скорее знают принципы электробезопасности. Ою этомс свидетельствует новейший Индекс электробезопасности Sadales tīkls. Все больше жителей знают, например, что регулярное отключение электрических предохранителей может указывать на проблемы во внутренней электросети дома.

При этом статистика электротравм и обстоятельства несчастных случаев свидетельствуют о том, что поведение жителей может не соответствовать высокой самооценке знаний.

Также многие не знают, как действовать при несчастном случае, связанном с электричеством. Например, 52 % респондентов признают, что не смогли бы правильно поступить в случае электротравмы, а 27 % неизвестны последствия соприкосновения с электричеством для здоровья и жизни человека.

Что делать в случае электротравмы?

Инструкция от специалистов Sadales tīkls