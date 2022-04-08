Как латвийские самоуправления протягивают руку помощи беженцам

По мере продолжения российской агрессии в Украине, приток беженцев в Латвии увеличивается. Многие приезжают в столицу, но помощь оказывают и регионы. Самоуправления латвийских краев и волостей откликнулись на нашу просьбу и обобщили основную информацию о том, как они размещают беженцев, какую гуманитарную помощь оказывают, есть ли места в детских садах и школах, где получить медицинские и социальные услуги, как найти координаторов.

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Чтобы помочь людям из Украины получить одежду, обувь, мебель, бытовую технику, детские товары и другие вещи, необходимые для существования в Латвии, а также для тех, кто хочет пожертвовать эти вещи, движение Gribu palīdzēt bēgļiem ("Хочу помочь беженцам") создало карту помощи вместе с благотворительными организациями www.palidzibaskarte.lv.

Сейчас на карте представлена ​​информация о более чем 65 местах по всей Латвии, где доступны различные виды помощи. Для каждого места помощи указано его местонахождение, какие вещи вы можете там получить/подарить, время работы, контакты, информация или нужно ли заранее бронировать посещение. В ближайшее время карта будет доступна не только на латышском, но и на украинском, русском и английском языках.

А теперь о помощи в регионах:

Салдусский край



Размещение:

Муниципалитет предоставляет жилье на собственной территории: в интернатах и ​​молодежных общежитиях, где комплексы могут оказывать и другие виды помощи, в которых очень нуждаются мирные жители Украины, бежавшие от войны.

На 4.04.2022 в Салдусском крае было 149 украинских беженцев — большинство проживает группами в муниципальной собственности.

Куда обращаться за помощью:

Представителей самоуправления в местах проживания информируют об условиях получения помощи, таким образом можно согласовать там на месте как получение социальной помощи, так и оформление документов.

Социальные службы района оказывают расширенную помощь по индивидуальным запросам. Тел.: +371 20 228 180 (также о месте жительства или размещении) или +371 27 380 380

Какие пособия обеспечивает самоуправление:

Пособие по гарантированному минимальному доходу (GMI), кризисное пособие, жилищное пособие.

При необходимости могут быть предоставлены и другие льготы от муниципалитета, что в настоящее время не требуется. В сотрудничестве с негосударственными организациями собирается другого вида помощь, одежда, обувь, предметы быта, такие как детские коляски и т.д.

Есть ли места для детей в местных детских садах и школах:

Мест в дошкольных образовательных учреждениях города немного, но в волостях (сельской местности) у детей есть возможность посещать детский сад. Организуются краткосрочные занятия в дошкольных учебных заведениях вместе с родителями, например, услуги игровой комнаты. Возможность ходить в школу получают все, кому она нужна.

Есть ли возможность найти работу:

Муниципалитет предоставляет рабочие места педагогам в учебном заведении, куда поступило больше всего украинских детей. В сотрудничестве с NVA осуществляется обмен информацией о возможных рабочих местах в регионе.

Можно ли получить медицинскую помощь и психологическую поддержку:

Были семейные врачи, которые уже оказывали медицинскую помощь в первые дни прибытия мирных жителей Украины. Салдусский медицинский центр оказывает помощь каждому.

Оказывается психологическая помощь со стороны социальной службы. Мы оказываем гуманитарную помощь в сотрудничестве с сектором негосударственных организаций.

Тукумский край



Размещение:

Беженцы размещаются в муниципальных и частных квартирах, муниципальных гостиницах, гостевых домах, гостиницах и других учреждениях. Жилье для частников, которые сдают квартиры беженцам, не оплачивается, но муниципалитет помогает продуктами и другими предметами первой необходимости. В свою очередь, юридическим лицам, которые размещают беженцев, предоставляется финансирование в соответствии с законодательством.

На 31.03.2022 муниципалитет Тукумса принял более 340 украинских беженцев.

Куда обращаться за помощью:

Беженцы могут обратиться за помощью в Тукумское самоуправление, социальную службу Тукумского самоуправления, а также в неправительственные организации –



По вопросам материальной, продуктовой и вещевой помощи беженцы Тукумского района могут обращаться в ассоциацию Palīdzēsim viens otram – Лайла Дембовска, тел. 29169395; Эл. адрес; loolita@inbox.lv

По вопросам материальной, продуктовой и вещевой помощи беженцы Тукумского района могут обращаться в ассоциацию Palīdzēsim viens otram – Лайла Дембовска, тел. 29169395; Эл. адрес; loolita@inbox.lv

У граждан Украины по прибытии в Тукумский район есть разные другие проблемы и запросы, которые помогает решить Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienība. Мы обращаемся к местным жителям с просьбой оказать финансовую поддержку, сделав пожертвование, которое поможет гражданам Украины. Номер счета ассоциации: LV10UNLA0032000700653. Необходимо указать цель платежа: Ziedojums ukraiņu ģimenēm (Пожертвование украинским семьям). Тел. ассоциации 29516262. Пожертвования можно передать лично по адресу: ул. Талсу, 20, Тукумс, от с 12:00 до 17:00. Все, кто сделает пожертвования, будут проинформированы об использовании пожертвования.

Какие пособия обеспечивает самоуправление:

Социальная служба Тукумского края сообщает, что в настоящее время пособие гарантированного минимального дохода выплачено 67 лицам (27 семей) в размере 5983 евро, а пособие в кризисной ситуации выплачено 37 лицам (16 семьям) на общую сумму 8342 евро. Также предоставлено 107 сертификатов на получение продуктовых и других посылок в Евросоюзе, а также психологические консультации на одного человека.

Муниципалитет Тукумса также открыл счет для пожертвований для поддержки жителей Украины, приехавших в Тукумс. Номер счета для пожертвований №: LV85HABA0551052351230, указав назначение платежа:Palīdzība Ukrainas bēgļiem (Помощь украинским беженцам).

Есть ли места для детей в местных детских садах и школах:

Около 20 детей уже начали обучение в общеобразовательных учреждениях Тукумского района, процесс продолжается, дети выбирают как очную, так и заочную форму обучения в украинских школах.

Большая часть приехавшей молодежи занимается спортом, и здесь они тоже активно занимаются вместе с тренерами. Например, в Энгуре уже состоялись футбольные матчи с местной молодежью, в Кандаве юные баскетболисты тренируются в спортивной школе со своими сверстниками и уже присоединились к командам Кандавы, где успешно выступают на различных турнирах. Также предлагаются музыкальные уроки — у детей есть возможность посещать районные музыкальные, художественные и спортивные школы. Каждое сообщество заботится о благополучии приезжих.

Есть ли возможность найти работу:

Тукумское самоуправление собрало и опубликовало вакансии для украинских беженцев в Тукумском самоуправлении, которые также переведены на русский язык. В настоящее время вакансии предлагают 13 компаний региона.

Можно ли получить медицинскую помощь и психологическую поддержку:

Да, конечно. Тукумский муниципалитет определил семейных врачей, к которым могут обращаться украинские граждане. Психологическую помощь также оказывает Тукумская региональная социальная служба. Украинские беженцы получают такую ​​же медицинскую и другую помощь, как и любой житель Тукумского района.

Валкский край



Размещение:

Украинские беженцы размещены в служебных гостиницах, принадлежащих муниципалитету Валка. В то же время предприниматели туриндустрии говорят о возможности размещения дополнительных беженцев в будущем в случае, если будет дополнительный наплыв беженцев.

Куда обращаться за помощью:

Муниципалитет Валка делегировал координатора по делам беженцев в муниципалитет Валка Ромину Мельник, которая помогает как украинцам, так и лицам, принявшим беженцев. Конечно, если кто-то обращается в другие организации, например, в социальную службу, ему оказывают всю возможную помощь.Тел.: +371 28 459 842, о месте жительства или размещении +371 26 183 387

Какие пособия обеспечивает самоуправление:

Согласно новому принятому закону о поддержке гражданских лиц в Украине (гарантированного минимума, кризисное и жилищное, пособия на детей и т.д.): гражданские лица Украины имеют те же права на социальные услуги и социальную помощь, что и Закон о социальных услугах и социальной помощи для граждан Латвии и неграждан Латвии. Социальная служба округа Валка помогает в оформлении социальных пособий.

Принятые беженцы также обеспечиваются бесплатным 3-х разовым питанием, которое оплачивает муниципалитет.

Есть ли места для детей в местных детских садах и школах:

С 21 марта несколько украинских детей пошли в школу в общеобразовательных учреждениях города Валка.

Есть ли возможность найти работу:

Муниципалитет помогает оформить необходимые документы для граждан Украины для вступления в официальные трудовые отношения в Латвии. Идет активное сотрудничество с Государственным агентством занятости, а также с местными компаниями, которые были бы готовы предложить вакансии украинцам.

Учитываются пожелания принятых украинских беженцев, на каких должностях они были бы готовы работать. Несмотря на то, что большинство взрослых имеют высшее образование, они также осознают, что из-за языкового барьера и требований документов, предусмотренных законодательством Латвии, им будет сложно устроиться на работу по специальности (например, архитектором).

Можно ли получить медицинскую помощь и психологическую поддержку:

Если беженцы нуждаются в медицинских услугах, мы приглашаем их к семейному врачу в Валке, др. Ритма Клявиня тел. 64722535 или любому другому врачу общей практики. Социальная служба и Латвийский Красный Крест также оказывают необходимую поддержку в пределах своей компетенции.

Если потребуется неотложная медицинская помощь, ее можно будет получить не только в Службе неотложной медицинской помощи в Валке, Видземской больнице в Валмиере, но и в больнице Валга (Эстония).

Екабпилсский край



Размещение:

На данный момент 20 человек размещены в муниципальных учреждениях — в гостинице Daugavkrasti ("Даугавкрасты") в Екабпилсе, в творческой мастерской Виесите, в Центре поддержки семьи в Екабпилсе, в интернате Акнистской школы.

К концу марта Екабпилсское самоуправление приняло два полных автобуса с украинскими просителями убежища. Также приняли две индивидуальные группы, всего 16 беженцев и две организованные группы, соответственно 21 и 27 просителей убежища, всем место жительства предоставляет муниципалитет.

Куда обращаться за помощью:

Круглосуточно звонки по телефону +371 65283888 или +371 25 907 965 для оказания помощи гражданскому населению Украины принимает Муниципальная полиция. Мы, как самоуправление, также информируем и приглашаем граждан Украины, которые покидают Украину, заполнить форму заявки на помощь. Это можно сделать:

в рабочее время в Отделе обслуживания клиентов Екабпилсского района по адресу ул. Бривибас, 120, Екабпилс;

улица Бривибас 10, в Виесите;

улица Сколас 7, в Акнисте;

улица Сусеяс 9, в Сале;

в Svīres, в Рубени,

в Социальной службе Екабпилсского района на улице Яуна 39I, в Екабпилсе,

круглосуточно в полиции Екабпилсского края на улице Бривибас 45, Екабпилс.



Какие пособия обеспечивает самоуправление:

Пособие по гарантированному минимальному доходу по состоянию на 25.03.2022. выплачено 68 лицам на общую сумму 5 993 евро.

Украинские беженцы в Екабпилсском и других районах могут получить единовременное кризисное пособие (согласно поправкам к Закону о поддержке гражданских лиц Украины). По всей Латвии установлен единый размер кризисного пособия – 272 евро для взрослого и 190 евро для несовершеннолетнего ребенка.

Если сиротский суд нашего муниципалитета принял решение об установлении чрезвычайной опеки (на данный момент уже есть одно такое решение), то можно получить: компенсацию за выполнение обязанностей чрезвычайного опекуна 171 евро в месяц; пособие на содержание ребенка без сопровождения 215 евро (0-6 лет) и 258 евро (7-18 лет) в месяц; пособие на покупку одежды и мягкого оборудования 50 евро в месяц.

Социальные службы выдают кризисные сертификаты, на основании которых можно получить европейские пакеты поддержки (гуманитарная и продовольственная помощь).

Также можно получить жилищное пособие, если заключен договор аренды и клиент может предъявить счета за квартплату и коммунальные платежи, которые будут являться основанием для расчета пособия.



Есть ли места для детей в местных детских садах и школах:

Мы способны гарантировать места в школах и детских садах. В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях обучаются шесть воспитанников, в Екабпилсской средней школе № 2 — четыре.

Есть ли возможность найти работу:

По возможности помогаем с поиском информации, которая интересует человека. Что волнует жителей Украины в Екабпилсе, так это вопросы о будущем — будет ли через 3 месяца где жить, удастся ли найти постоянное место жительства, будут ли возможности трудоустройства. Поскольку визы все еще находятся в стадии оформления, лишь небольшое число может подать заявление на установление трудовых отношений.

Из зарегистрированных украинских беженцев в Екабпилсском филиале Госслужбы занятости пока никто не нашел работу.

Можно ли получить медицинскую помощь и психологическую поддержку:

Психологи отдела образования Екабпилсского края предлагают детям помощь психолога. Пока к нам обратилась мать-одиночка с ребенком дошкольного возраста.

Статья 7, часть четвертая Закона о поддержке гражданского населения Украины гласит:

(4) Гражданин Украины имеет право на получение оплаченных государством услуг здравоохранения в том же объеме, что и лица, застрахованные в Латвии в рамках обязательного государственного медицинского страхования. Кроме групп лиц, указанных в части второй статьи 6 Закона о финансировании здравоохранения, от пациентского взноса (два евро за визит к семейному врачу и 4 евро — за визит к специалисту) освобождается гражданское лицо Украины, если оно не является социально застрахованным в соответствии с Законом о финансировании здравоохранения.

Если беженцы проживают у родственников или знакомых, они должны обратиться к тому же семейному врачу, что и их родня, он поможет встать на учет и записаться к нужным медицинским специалистам.

Создан веб-сайт www.propozycii.lv/, на котором вместе можно найти предложения латвийских малых и средних предприятий, а также неправительственных организаций для поддержки повседневной жизни украинцев, приехавших в Латвию в поисках спасения от ужасов войны. На сайте, созданном группой волонтеров, украинцы, приехавшие в Латвию, могут бесплатно или на особых условиях найти необходимые им в повседневной жизни услуги. Предлагаемые в настоящее время предложения включают, например, неотложные стоматологические услуги, ветеринарную помощь, бесплатные танцы, занятия йогой и другие занятия, предложения психологической поддержки и многое другое.

На этой странице НЕ собраны объявления о жилье и вакансиях, которые уже доступны на других сайтах.

Саулкрастский край



Размещение:

Всего в волости на конец марта размещено 54 беженца, из которых только 19 обратились за помощью в социальные службы.

Большинству беженцев предоставлено жилье в волости. Один ребенок пошел в школу в Саулкрастской средней школе.

В спортивной гимназии Мурьяни в Саулкрасты уже размещены велосипедная команда и волейболисты.

Куда обращаться за помощью:

Саулкрастское самоуправление создало информационный пункт для прибывших граждан Украины. Информационный пункт работает в будние дни, но если люди прибывают в наш город в нерабочие часы, они могут в любое время суток позвонить координатору.

Какие пособия обеспечивает самоуправление:

Муниципалитет не предоставил дополнительных льгот беженцам. Только единая государственная поддержка.

Есть ли места для детей в местных детских садах и школах:

Дошкольные образовательные учреждения волости готовы принять детей, но пока никто не подал заявление.

Есть ли возможность найти работу:

Муниципалитет обратился к местным предпринимателям, определил рабочие места, которые предлагаются беженцам. Одна из беженцев уже работает уборщицей в Саулкрастской районной библиотеке. Есть и беженцы, которые отказываются от предложенных вакансий.

Можно ли получить медицинскую помощь и психологическую поддержку:

Саулкрастская региональная социальная служба предлагает консультации психолога, а медицинские услуги предоставляет агентство Saulkrastu veselības un sociālās aprūpes centrs ("Саулкрастский центр здравоохранения и социальной защиты").

Валмиерский край



Размещение:

Муниципалитет Валмиеры обеспечивает размещение беженцев из Украины в принадлежащих ему помещениях — в общежитиях, свободных жилых помещениях, а также в зданиях, доступных для муниципальных образований, таких как гостиницы.

С началом военного вторжения Российской Федерации в Украину муниципалитет Валмиеры призвал откликнуться местных жителей, которые были бы готовы принять просителей убежища из Украины. На заседании городского совета 31 марта было принято решение об оказании материальной поддержки жителям Валмиерского района — физическим лицам, которые размещают украинских граждан, покинувших Украину или которые не могут вернуться в Украину из-за вторжения России в Украину. Больше информации здесь.

Куда обращаться за помощью:

С 25 февраля Валмиерское самоуправление централизованно организует обмен информацией между лицами, ищущими помощи, и теми, кто помощь оказывает. Жителей и беженцев просят звонить по телефону 8484. В основном организуется выездная помощь беженцам.

В большинстве случаев прибытие украинских гражданских лиц в Валмиерский район происходит скоординировано. Информация о прибытии украинцев регистрируется в Центре оперативной информации Валмиерской муниципальной полиции. Получив эту информацию, Валмиерский региональный отдел социальных дел связывается с контактным лицом и согласует время, когда работники социального отдела смогут встретиться с иммигрантом, чтобы узнать, какая помощь необходимо и как ее оказать.

Самоуправлению в общении с украинскими семьями помогают переводчики-добровольцы, которые приглашены через объявления. Информация, предназначенная для беженцев, также переводится и распространяется на украинском языке самоуправлением Валмиеры. На призыв мэрии откликнулись 19 переводчиков.

Муниципалитет Валмиеры установил трудовые отношения с двумя украинцами, которые помогают муниципалитету координировать работу с беженцами. Две украинки с педагогическим образованием начали работать помощниками учителей в Валмиерской Паргауйской основной школе и Валмиерской средней школе № 5. Муниципалитет рассказывает о возможности привлечения к образовательному процессу других украинских учителей.

Какие пособия обеспечивает самоуправление:

Валмиерское самоуправление выплачивает пособия государственной социальной помощи, а также оплачивает продукты и гигиенические наборы, подготовленные в рамках программы Европейского фонда поддержки самых обездоленных.

В сотрудничестве с Валмиерским агентством развития открыли счет для пожертвований, на который до 30 марта было пожертвовано 10 915 евро. Из этих средств 3 050 евро, были выданы в виде подарочных карт на покупку медицинских товаров и на продукты питания ( в том числе детское питание и специализированное питание), гигиенические, хозяйственные и другие товары.

Денежные пожертвования в поддержку украинцев можно оставить и в ящике для пожертвований, расположенном в здании городской администрации в Валмиере, куда вносят пожертвования как физические лица, так и предприниматели. К 31 марта собрано 2860 евро.

Муниципалитет пригласил жителей и предпринимателей пожертвовать одежду и обувь, что получило широкий отклик. Если у беженцев из Украины есть конкретная потребность, например, детская кроватка, координаторы сообщат об этом муниципалитету. Затем муниципалитет обращается к населению через социальные сети. Пока опыт успешен — все необходимое за считанные минуты находят жители и предприниматели.

Муниципалитет также призвал откликнуться волонтеров. Откликнулись 54 жителя, к которым обратилась мэрия с просьбой решать какие-то насущные, практические бытовые вопросы помощи беженцев. Например, когда есть конкретная необходимость помочь с одеждой, обувью, вещами, перевезти беженцев из Украины к врачу и т.д.

Есть ли места для детей в местных детских садах и школах:

В Валмиерском крае начали обучение 125 украинских школьников, которые посещают муниципальные общеобразовательные учреждения, 13 детей и один младенец посещают школу для малышей вместе с мамой в Валмиере, а несколько молодых украинцев проявили интерес к учебе в Валмиерской средней школе дизайна и искусства и в Видземской высшей школе.

Дети имеют возможность бесплатно посещать муниципальные профессиональные учебные заведения, например, двое украинских детей уже обучаются игре на фортепиано в Валмиерской музыкальной школе, а также помещают кружки по интересам. Поддержку украинским детям также оказывают частные клубы — музыкальная школа YAMAHA, клуб карате "Тигры".

Местные жители передали в дар новые и малоиспользованные рюкзаки для поступления в школу, а также предоставлены необходимые учебные пособия для детей.

Вся информация доступна здесь

Есть ли возможность найти работу:

Муниципалитет обобщает информацию о том, какое образование и опыт работы есть у беженцев, проживающих в Валмиерском районе. Эта информация направляется в контакт-лист предпринимателей муниципалитета. В лист добавлены компании, которые откликнулись на призыв муниципалитета предложить работу украинцам. Муниципалитет также регулярно контактирует и сотрудничает с NVA. Вся актуальная информация об актуальных вакансиях для украинцев, укрывшихся в Валмиерском районе, переведена на украинский язык.

Помощь предоставляется в соответствии с национальным законодательством. Кроме того, координатор, закрепленный за каждым беженцем, информирует муниципалитет о потребностях украинцев и мы определяем возможности оказания помощи. Например, если одному из беженцев необходимо посетить стоматолога, мы, как муниципалитет, связываемся со стоматологами, практикующими здесь. Опыт показал, что, хотя специалисты заняты, всегда находится возможность оказать помощь, и врачи готовы оказывать услуги бесплатно, тем самым выражая свою поддержку украинцам.