Как людям 60+ получить 20 евро на электричество. Инструкция

Государственное агентство социального страхования (VSAA) за период с 1 ноября 2021 года по 31 марта 2022 года будет ежемесячно выплачивать пособие в размере 20 евро жителям Латвии, которые достигли возраста 60 лет, но при определенных условиях. Рассказываем кто и как получит деньги.
Итак, согласно информации VSAA, ежемесячное пособие смогут получать пожилые люди, старше 60 лет, если они завершили полный курс вакцинации против Covid-19 или получили медицинское заключение о необходимости отложить вакцинацию от Covid-19 по врачебным показаниям.
Пособие выплачивается без заявления, если человек получает от VSAA один из видов пенсии (например, по выслуге лет или по возрасту), возмещений или пособий (например, по инвалидности).
Заявление в VSAA на получение пособия необходимо подавать тем людям, кто в ноябре или декабре не получат услуги VSAA, а значит в агентстве нет информации о счете человека, на который можно перевести пособие. Например, человеку уже исполнилось 60 лет, но он еще не пенсионер.
Заявление придется написать и тогда, если человек получил медотвод от прививки (заключение специалиста или консилиума специалистов клинической университетской больницы о необходимости отсрочки вакцинации) или если "ковидный" сертификат (цифровой сертификат Covid-19 ЕС) получен в другом государстве ЕС или Европейской экономической зоны.
VSAA предоставит пособие, если:
- от Национальной службы здравоохранения (NVD) будет получена информация о завершении курса вакцинации
- человек вместе с заявлением VSAA приложит к нему цифровой сертификат Covid Европейского Союза, полученный в другом государстве-члене Европейского Союза или Европейской экономической зоны, или его копию,
- вместе с заявлением пожилой человек подаст в VSAA и заключение специалиста университетской клинической больницы или консилиума специалистов о необходимости отсрочки вакцинации.
Если человеку, имеющему право на получение пособия в размере 20 евро, не был выдан цифровой совместимый сертификат, поскольку вакцинация проводилась в стране, не входящей в странах ЕС или Европейской свободной экономической зоне, можно обратиться в NVD с заявлением о признании факта вакцинации против Covid-19 за границей. Дополнительная информация
Выплата пособий начнется в декабре. Сначала выплатят по 20 евро за ноябрь и декабрь — то есть сразу 40 евро. Затем раз в месяц по 20 евро — до марта включительно.
Тем людям, кто получает услуги VSAA, пособие выплатят:
- на банковский счет или счет почтовой расчетной системы (PNS), куда приходит пенсия. Дата выплаты пособия может отличаться.
- по месту жительства, бесплатно, вместе с ежемесячной пенсией, пособием или возмещением.
Тем людям, кто не получает услуги VSAA в заявлении нужно указать:
- имя, фамилия, персональный код,
- номер телефона или адрес электронной почты для связи,
- банковский счет или счет почтовой платежной системы (PNS).
Заявление в VSAA можно подать:
- в электронном виде на официальный адрес электронной почты (заявка должна быть подписана безопасной электронной подписью с временным штампом);
- в электронном виде по электронной почте Latgale@vsaa.gov.lv (заявление должно быть подписано безопасной электронной подписью с временным штампом);
- по почте, выслав в любой отдел VSAA.
Если человек еще не стал клиентом VSAA, то ему надо подать заявление. Это необходимо сделать в течение шести месяцев после вступления закона в силу, иначе уже вакцинированный житель потеряет право на пособие. Если человек завершит курс вакцинации после вступления в силу закона до 31 декабря этого года, то в течение шести месяцев после обретения "ковидного" сертификата.