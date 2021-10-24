Как людям 60+ получить 20 евро на электричество. Инструкция

Государственное агентство социального страхования (VSAA) за период с 1 ноября 2021 года по 31 марта 2022 года будет ежемесячно выплачивать пособие в размере 20 евро жителям Латвии, которые достигли возраста 60 лет, но при определенных условиях. Рассказываем кто и как получит деньги.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Итак, согласно информации VSAA, ежемесячное пособие смогут получать пожилые люди, старше 60 лет, если они завершили полный курс вакцинации против Covid-19 или получили медицинское заключение о необходимости отложить вакцинацию от Covid-19 по врачебным показаниям.

Пособие выплачивается без заявления, если человек получает от VSAA один из видов пенсии (например, по выслуге лет или по возрасту), возмещений или пособий (например, по инвалидности).

Заявление в VSAA на получение пособия необходимо подавать тем людям, кто в ноябре или декабре не получат услуги VSAA, а значит в агентстве нет информации о счете человека, на который можно перевести пособие. Например, человеку уже исполнилось 60 лет, но он еще не пенсионер.

Заявление придется написать и тогда, если человек получил медотвод от прививки (заключение специалиста или консилиума специалистов клинической университетской больницы о необходимости отсрочки вакцинации) или если "ковидный" сертификат (цифровой сертификат Covid-19 ЕС) получен в другом государстве ЕС или Европейской экономической зоны.

VSAA предоставит пособие, если:

от Национальной службы здравоохранения (NVD) будет получена информация о завершении курса вакцинации

человек вместе с заявлением VSAA приложит к нему цифровой сертификат Covid Европейского Союза, полученный в другом государстве-члене Европейского Союза или Европейской экономической зоны, или его копию,

вместе с заявлением пожилой человек подаст в VSAA и заключение специалиста университетской клинической больницы или консилиума специалистов о необходимости отсрочки вакцинации.



Если человеку, имеющему право на получение пособия в размере 20 евро, не был выдан цифровой совместимый сертификат, поскольку вакцинация проводилась в стране, не входящей в странах ЕС или Европейской свободной экономической зоне, можно обратиться в NVD с заявлением о признании факта вакцинации против Covid-19 за границей. Дополнительная информация

Выплата пособий начнется в декабре. Сначала выплатят по 20 евро за ноябрь и декабрь — то есть сразу 40 евро. Затем раз в месяц по 20 евро — до марта включительно.

Тем людям, кто получает услуги VSAA, пособие выплатят:

на банковский счет или счет почтовой расчетной системы (PNS), куда приходит пенсия. Дата выплаты пособия может отличаться.

по месту жительства, бесплатно, вместе с ежемесячной пенсией, пособием или возмещением.





Тем людям, кто не получает услуги VSAA в заявлении нужно указать:



имя, фамилия, персональный код,

номер телефона или адрес электронной почты для связи,

банковский счет или счет почтовой платежной системы (PNS).





Заявление в VSAA можно подать:



в электронном виде на официальный адрес электронной почты (заявка должна быть подписана безопасной электронной подписью с временным штампом); в электронном виде по электронной почте Latgale@vsaa.gov.lv (заявление должно быть подписано безопасной электронной подписью с временным штампом); по почте, выслав в любой отдел VSAA.



Если человек еще не стал клиентом VSAA, то ему надо подать заявление. Это необходимо сделать в течение шести месяцев после вступления закона в силу, иначе уже вакцинированный житель потеряет право на пособие. Если человек завершит курс вакцинации после вступления в силу закона до 31 декабря этого года, то в течение шести месяцев после обретения "ковидного" сертификата.