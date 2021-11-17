Как мы будем жить до Нового года? На вопросы жителей Латвии ответит эпидемиолог Юрий Перевощиков
Foto: LETA

Как мы будем жить до конца чрезвычайной ситуации, и может ли вакцинация уберечь общество от новых ограничений? Как долго сохраняется иммунитет, кому и когда нужно ревакцинироваться? Эпидемиолог, директор департамента анализа рисков инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков ответит в онлайн-режиме на вопросы о ситуации с Covid-19 и вакцинации.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Трансляция дискуссии с участием Юрия Перевощикова состоится на странице Министерства здравоохранения в социальной сети Facebook. Дискуссия пройдет в среду, 17 ноября, с 14.00 до 14.35.

Вопросы можно задать с помощью Facebook-мессенджера в профиле министерства, а также непосредственно во время эфира.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
В октябре в Рижском порту наблюдался рост объема перевалки в сегментах наливных и генеральных грузов
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту