Как мы будем жить до Нового года? На вопросы жителей Латвии ответит эпидемиолог Юрий Перевощиков

Как мы будем жить до конца чрезвычайной ситуации, и может ли вакцинация уберечь общество от новых ограничений? Как долго сохраняется иммунитет, кому и когда нужно ревакцинироваться? Эпидемиолог, директор департамента анализа рисков инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков ответит в онлайн-режиме на вопросы о ситуации с Covid-19 и вакцинации.

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Трансляция дискуссии с участием Юрия Перевощикова состоится на странице Министерства здравоохранения в социальной сети Facebook. Дискуссия пройдет в среду, 17 ноября, с 14.00 до 14.35.

Вопросы можно задать с помощью Facebook-мессенджера в профиле министерства, а также непосредственно во время эфира.