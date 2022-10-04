"Как поглаживание кота против шерсти". Кактиньш о голосовании 13-го Сейма по либеральным вопросам

Несколько принятых во время работы 13-го Сейма решений были как "поглаживание кота против шерсти", заявил агентству LETA руководитель центра SKDS, социолог Арнис Кактиньш.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он подчеркнул, что большая часть жителей Латвии является более-менее консервативно настроенной и мыслящей, и, видя, как 13-й Сейм голосовал по ряду либеральных вопросов, это можно оценивать как "поглаживание кота против шерсти".

"На данный момент либеральные идеи не являются самыми важными для жителей Латвии, поэтому избиратель, размышляя о своем политическом выборе, думает о других вещах", — отметил Кактиньш, добавив, что непрохождение в Сейм объединения партий Attīstībai/Par! Не связано с консервативными настроениями общества, а скорее с допущенными объединением ошибками во время работы в правительстве.

Как уже сообщалось, по предварительным результатам на выборах в Сейм 14-го созыва, "Новое Единство" получило 26 мандатов, Союз зеленых и крестьян — 16, "Объединенный список" — 15, Национальное объединение — 13, Stabilitātei! — 11, "Прогрессивные" — 10, а "Латвия на первом месте" — девять.

Пока ядро коалиции выглядит так: "Новое Единство", "Объединенный список", Национальное объединение, у которых суммарно 54 из 100 голосов в новом Сейме. Ключевой вопрос — станут ли четвертым партнером "Прогрессивные", которые обеспечат коалицию дополнительно 10 голосами в Сейме. Во вторник, 4 октября, премьерское "Новое Единство" начнет встречи с потенциальными коалиционными партнерами.