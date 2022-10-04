"Как поглаживание кота против шерсти". Кактиньш о голосовании 13-го Сейма по либеральным вопросам

Несколько принятых во время работы 13-го Сейма решений были как "поглаживание кота против шерсти", заявил агентству LETA руководитель центра SKDS, социолог Арнис Кактиньш.
Он подчеркнул, что большая часть жителей Латвии является более-менее консервативно настроенной и мыслящей, и, видя, как 13-й Сейм голосовал по ряду либеральных вопросов, это можно оценивать как "поглаживание кота против шерсти".
"На данный момент либеральные идеи не являются самыми важными для жителей Латвии, поэтому избиратель, размышляя о своем политическом выборе, думает о других вещах", — отметил Кактиньш, добавив, что непрохождение в Сейм объединения партий Attīstībai/Par! Не связано с консервативными настроениями общества, а скорее с допущенными объединением ошибками во время работы в правительстве.
Как уже сообщалось, по предварительным результатам на выборах в Сейм 14-го созыва, "Новое Единство" получило 26 мандатов, Союз зеленых и крестьян — 16, "Объединенный список" — 15, Национальное объединение — 13, Stabilitātei! — 11, "Прогрессивные" — 10, а "Латвия на первом месте" — девять.
Пока ядро коалиции выглядит так: "Новое Единство", "Объединенный список", Национальное объединение, у которых суммарно 54 из 100 голосов в новом Сейме. Ключевой вопрос — станут ли четвертым партнером "Прогрессивные", которые обеспечат коалицию дополнительно 10 голосами в Сейме. Во вторник, 4 октября, премьерское "Новое Единство" начнет встречи с потенциальными коалиционными партнерами.