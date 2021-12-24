Как работают пункты вакцинации в праздники

На неделе Рождественских праздников с 24 декабря до 1 января будут работать некоторые пункты вакцинации, а также будет проходить выездная вакцинация от Covid-19. Со среды 22 декабря до среды 29 декабря выездная вакцинация будет доступна преимущественно в местах с низким охватом вакцинации.

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Пункты вакцинации:



24 декабря — пункт вакцинации в торговом центре Rīga Plaza, c 10:00 до 14:30

25 декабря — пункты вакцинации в торговых центрах Dole и Sāga

26 декабря — пункты вакцинации в торговом центре Domina, на Имантском рынке и временный пункт вакцинации на Вецмилгравском рынке

С 27 декабря по 30 декабря пункты вакцинации в Риге и областях будут работать как обычно

2 января в Риге вакцинация будет доступна в торговых центрах Origo, Akropole, Dole и Sāga, а также в пункте вакцинации на Имантском рынке.

В Екабпилсе вакцинация на рождественских выходных, на Новый год и 2 января будет проходить в торговом центре Sēlija.

Выездная вакцинация:



Среда, 22 декабря

С 10:00 до 12:00 в волости Вишкю Аугшдаугавского края, в Виганте, в Вигантской библиотеке

С 13:00 до 15:00 в волости Амбелю Аугшдаугавского края, в культурном центре Амбелю

С 13:00 до 15:00 в волости Медуму Аугшдаугавского края, в здании волости Медуму

С 15:30 до 17:00 в в волости Малинова Аугшдаугавского края, в Молодежном общественном центре, ул. Сколас 2

Понедельник, 27 декабря

Кулдига, Легкоатлетический манеж, ул. Дзирнаву 13

С 10:00 до 12:00 в волости Лауцесас Аугшдаугавского края, Мирный, Дом культуры волости Лауцесас

С 10:00 līdz 12:00 в волости Бикерниеку Аугшдаугавского края, в здании волости Бикерниеку, ул. Саулес 4

С 13:00 до 15:00 в волости Свентес Аугшдаугавского края, в Доме культуры волости Свентес

В Екабпилсе, на территории бывшего Крустспилского края в Кукас, Межаре, Аташиене и Випе можно будет привиться от Covid-19 в автобусе для вакцинации.

В Резекне привиться в автобусе для вакцинации можно будет с 9:00 до 16:00 на площади возле бывшего универмага на ул. Латгалес 20.

Вторник, 28 декабря и среда, 29 декабря

В Резекне автобус для вакцинации с 9:00 до 16:00 будет доступен на стоянке возле магазина Maxima XX, аллея Атбривошанас 125.

Среда, 29 декабря

С 9:00 до 17:00 в Валмиере, в Валмиерском доме культуры

С 10:00 до 12:00 в волости Вишкю Аугшдаугавского края, в Споги, в спортивном зале Средней школы Споги

С 15:30 до 17:00 в волости Малинова Аугшдаугавского края, в Молодежном общественном центре, ул. Сколас 2

Четверг, 30 декабря

В Резекне автобус для вакцинации с 9:00 до 16:00 будет доступен на стоянке возле магазина Lidl, аллея Атбривошанас 125. С четверга в этом автобусе также можно будет вакцинироваться от гриппа.

Телефон центра поддержки на рождественских каникулах будет работать с 9:00 до 18:00, а в новогодние каникулы — с 10:00 до 15:00.

С собой на вакцинацию нужно взять документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID) и прививочный паспорт (если такой имеется). Желательно приходить в той одежде, которая позволяет легко освободить плечо для укола. С подростками 12-13 лет на вакцинацию должен прийти родитель или законный опекун, у которого с собой также есть удостоверение личности и документ о ребенке — запись в паспорте или свидетельство о рождении.