Как школьнику исправлять оценки в условиях Covid-19? Правительство приняло правила

В этом продленном учебном году школьники смогут исправлять оценки и пересдавать экзамены в помещениях или же на открытом воздухе, предусматривают утвержденные сегодня правительством поправки к правилам Кабинета министров "Мероприятия эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19". Нынешний учебный год продлен из-за пандемии на три недели.

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Каждый год после завершения учебного года для учащихся с низкой успеваемостью школа организует допонительные занятия, в том числе, и переэкзаменовки.

Поскольку большую часть уходящего учебного года учащиеся 7-12 классов учились удаленно, то по информации Министерства образования и науки, занятия организованы именно для учеников этих классов. Министерство считает, что занятия должны быть проводиться — в помещении или на воздухе — так, чтобы ученик получал необходимую поддержку при непостредственном участии учителя.

Поправки к правилам предусматривают, что очные дополнительные занятия в помещении можно организовать для группы не более 10 учащихся. При этом необходимо использовать маски, соблюдать двухметровую дистанцию и иные эпидемиологические требования. Должно проводиться еженедельное тестирование учащихся и сотрудников учебного заведения. Учащихся можно не тестировать при условии, что дополнительные занятия проходят в группе не более 5 человек. Разрешено не тестироваться тем, кто уже вакцинирован или же переболел Covid-19

Дополнительные занятия на свежем воздухе можно организовать для группы не более 20 человек, обеспечив двухметровую дистанцию.

Поправки к правилам не ограничивают права школ и педагогов — с учетом оценки возможностей и нужд учащихся — организовывать дополнительные занятия удаленно или в виде индивидуальных консультаций.