Как теперь ходить в магазины по выходным? Гид Delfi по покупкам в режиме ЧС
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На этой неделе правительство представило новые ограничения распространения Covid-19, в их числе - ограничения на работу магазинов. В четверг Министерство экономики представило список товаров, которые можно будет купить в торговых местах. Delfi рассказывает, на что можно рассчитывать, посещая магазины по выходным.

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На какие места распространяются ограничения?

Согласно информации на сайте Министерства экономики, по выходным и праздничным дням будет ограничена очная торговля в помещениях и вне помещений - в магазинах, на заправках, на рынках и уличных ларьках. Ярмарки будут запрещены в любой день недели. По выходным будут работать только аптеки, в том числе ветеринарные, и магазины с товарами первой необходимости.

Ограничения не затронут удаленную торговлю и э-коммерцию. Полный сортимент товаров будет доступен в интернет-магазинах и приложениях. Например, на выходных можно будет заказать товар и заехать за ним в магазин, либо заказать с доставкой на дом или в пакомат. По-прежнему можно будет заказывать еду в ресторанах.

Какие товары будут доступны в магазинах на месте?

Продукты, кроме сигарет и алкоголя, предметы гигиены и топливо. Министерство экономики опубликовало список предметов гигиены первой необходимости. В него вошли:

  • Шампуни;
  • Зубные пасты, зубные нити, пасты для фиксации протезов, и другие средства оральной гигиены;
  • Мыло, в том числе жидкое мыло, очищающие салфетки, гели для душа и другие моющие средства вроде порошков для стирки белья;
  • Средства дезинфекции;
  • Гигиенические средства из каучука, в том числе презервативы;
  • Туалетная бумага, салфетки, полотенца, столовые салфетки;
  • Зубные щетки, расчески, бритвы, щетки для ногтей, щеточки для ресниц и прочие щетки для тела;
  • Комплекты путешественников - для личной гигиены, шитья, чистки одежды и обуви;
  • Прокладки, подгузники и тому подобные товары.

Кроме того, запрет на торговлю распространяется на э-талоны Rīgas satiksme.

Это окончательный список?

Нет, он может измениться. Министр экономики Янис Витенбергс (KPV LV) сказал, что в ближайшие дни планирует устранить недочеты в нормах. Например, возможно, власти разрешат торговать принадлежностями для автомобилей - стеклоомывателями, машинным маслом и тому подобными товарами.

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KPV LV Министерство экономики Коронавирус Янис Витенбергс Rīgas satiksme
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