Как уменьшить счета за отопление? Полезные советы

В этом году беспокойство жителей Латвии связано с возможным ростом расходов на отопление из-за стремительной инфляции. Цены на энергоресурсы продолжают расти, и следует подумать о как можно более эффективном потреблении отопления.

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Страховая компания Gjensidige Latvija (латвийский филиал ADB Gjensidige – дочернее предприятие ведущей страховой компании Норвегии), подготовила советы о том, как контролировать расходы на отопление в холодное время года.

Ниже температура в помещениях — больше экономия

Люди, использующие для отопления своего жилья дрова, гранулы, газ или другие индивидуально регулируемые системы, могут сами влиять на уровень тепла в доме.

Хотя может показаться, что у владельцев квартир с центральным отоплением ограниченные возможности влиять на счета за отопление в холодные месяцы, это не невозможно.

"Ожидаемое повышение цен на отопление уже сейчас доставляет головную боль не одному человеку. Особенно обеспокоены те квартировладельцы, жилые помещения которых отапливаются с помощью центрального отопления, а на установленных радиаторах отопления нет термостата с механическим вентилем", - советует менеджер по продуктам страхования имущества и физических лиц Gjensidige Latvija Кития Ласе.

Один из советов обслуживающим компаниям или самим квартировладельцам — вместе проявив инициативу, уменьшить температуру отопления на теплоузле. При снижении этой температуры всего на один градус, экономия составит примерно 5% от расходов на отопление, что в долгосрочной перспективе даст заметную экономию. Правда, следует помнить, что в первую очередь надо думать о своем здоровье и самочувствии, поэтому температуру ни в коем случае не следует уменьшать слишком сильно", – говорит Ласе.

Электрический термостат — отличный помощник в экономии тепла

Если в вашем жилище еще не установлен термостат, то определенно стоит задуматься о его покупке. Есть разные возможности, но обычно жилые помещения оборудуют термостатом с механическим вентилем, который индивидуально устанавливают на радиаторы в каждой комнате. С помощью терморегулятора такого типа можно настроить нужную температуру в каждой комнате, однако при этом потребуется больше времени для прогрева помещений. Так как регулировка происходит вручную, о ней нередко забывают.

В наше время доступен широкий выбор электронных термостатов. В отличие от механических, эти термостаты более точные и эффективные, так как позволяют регулировать температуру с точностью вплоть до 0.1 градуса. С помощью такого термостата также можно запрограммировать конкретную температуру в каждой комнате во время своего отсутствия или в ночное время, что значительно изменит расходы на отопление.

Термостат можно настроить в зависимости от использования комнаты и длительности ежедневного пребывания в ней. Уходя из дома, температуру можно понизить на два-три градуса. Так же можно поступить и ночью, когда отправляетесь спать, и изменения температуры не столь чувствительны. Можно настроить температуру для каждой комнаты, например, сделав ее теплее в гостиной, если вы проводите там больше всего времени. Между тем в спальне температуру можно установить ниже, если ночью приятнее спать в прохладном помещении.

Заделайте щели в окнах, дверях и полах

Независимо от типа жилища, важно убедиться, что оно утеплено, и что в жилых помещениях нет лишних щелей, через которые может уходить теплый воздух. Проверьте свои окна, не проходит ли через оконные рамы холодный воздух. Такая проблема чаще всего бывает в жилых помещениях со старыми деревянными окнами.

Постарайтесь закрыть щели, используя резиновые прокладки, наклеив их на внутреннюю сторону оконной рамы, а в случае необходимости и вдоль стекла.

Двери тоже могут влиять на комнатную температуру. Как и в окнах, в дверях также могут быть щели, которые лучше заделать. Вплотную к двери можно положить ковер, что остановит поток воздуха через нее. Проверьте также края двери. Если чувствуете, что через дверной проем сильно дует, то для обработки дверей можно использовать те же резиновые прокладки, что и для окон.

Нередко потерю тепла могут наблюдать и владельцы жилища со старым дощатым полом. В таком покрытии со временем нередко образуются щели в местах соединения досок, причиной которых чаще всего становится изменение влажности в жилище в зависимости от сезона и температуры в квартире. Эти щели также рекомендуется заполнить, таким образом сохраняя тепло в помещении. Для заделки щелей лучше использовать эластичную шпаклевку, которая не образует некрасивых трещин, в то же время препятствуя потерям тепла. Однако на непродолжительное время можно справиться и совсем просто, прикрыв трещины ковром.

Если в комнате все же чувствуется поток холодного воздуха, то стоит подумать о покупке новых окон и дверей, а также о новых полах и их утеплении, что станет отличным долгосрочным вложением.

Проветривайте помещения с умом!

Чтобы не уходило все произведенное тепло, важно не оставлять окна в режиме проветривания. Если хотите проветрить комнаты, то намного эффективнее будет ненадолго полностью открыть окна. Таким образом свежий воздух быстрее поступит в комнату, и радиаторам не придется продолжать производить тепло, что было бы излишне во время проветривания.

Когда окна закрыты, потерю тепла и проникновение холода можно замедлить с помощью штор. Занавески — хороший способ задержать дома тепло, только убедитесь, что они не закрывают радиаторы. Для владельцев квартир покупка плотных штор — хороший способ уменьшить потери тепла в жилище.