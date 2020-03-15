Как вернуться домой: Латвия организует репатриационные авиарейсы. Сколько человек за границей — неизвестно

Находящиеся за рубежом латвийцы до 17 марта должны попытаться сами найти возможность вернуться домой, однако, если им не удастся этого сделать, они должны обязательно зарегистрироваться в консульском регистре, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).

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Информацию о зарегистрировавшихся в консульском регистре латвийцах МИД будет учитывать, принимая решения о возвращении домой латвийцев, оказавшихся за рубежом. Зарегистрироваться в консульском регистре можно через портал latvija.lv. Связаться с консульским департаментом МИД можно по телефону +371 26337711.

Авиакомпания airBaltic объявила об организации 16 дополнительных рейсов в понедельник, 16 марта. В свою очередь граждане и постоянные жители Латвии, которые хотят вернуться в страну после 17 марта, могут заполнить форму для потенциальных репатриационных рейсов на сайте airBaltic. Эту форму можно найти по здесь: https://ej.uz/5wtk.

Министр сообщений Латвии Талис Линкайтс заявил в интервью передаче "Delfi TV с Янисом Домбурсом", власти Латвии не могут точно установить количество латвийцев, которым нужно успеть вернуться в страну до 17 марта. До 14 апреля airBaltic продал около 200 000 билетов на рейсы в Ригу. По данным Министерства иностранных дел, за границей находятся около 150 000 граждан и неграждан страны, которые могут изъявить желание вернуться в страну. Детальной статистики о том, кто эти люди и каковы их планы, у латвийских властей нет, заявил Линкайтс.

Латвийское государство может координировать действия с национальной авиакомпанией airBaltic, все остальные авиакомпании принимают решения исходя из собственной политики, отметил министр. "Единственное решение, которое мы вместе с ними принимаем — это то, что с 17 марта в Ригу они летать не будут", — заявил министр.

Линкайтс заявил, что жители Латвии, которым необходимо вернуться в страну, могут подать заявку на места на так называемых репатриационных рейсах airBaltic (форма на сайте авиакомпании). Второй вариант — обращаться за помощью в консульства Латвии. "Можно организовать чартерные рейсы из мест, куда не летает airBaltic — хотя бы даже облететь вокруг Европы. Собрать людей и привезти их домой", — сказал министр, признав, что по сути это решение будет принято в зависимости от спроса и предложения.

Принимая решение о закрытии границ власти Латвии рассчитывали время, достаточное для возвращения в страну автобусов и поездов, которые совершают международные рейсы (в том числе, из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска и Киева). "Если не будет ограничений со стороны других стран, все должно быть в порядке", — заявил министр. Если эти рейсы не успеют вернуться в Латвию до 17 марта, они должны получить специальное разрешение министерства сообщения и других госструктур.

В воскресенье, по словам Линкайтса, в аэропорту начались специальные проверки прилетающих пассажиров. На автовокзале или железнодорожных станциях проверки будут организованы в том случае, если этого потребуют структуры здравоохранения.

Министр признал, что по ситуации на воскресенье "зеленый коридор" для латвийцев, оказавшихся за рубежом, является Таллинский аэропорт. Однако Латвия никак не может повлиять на решения эстонских властей, поэтому Линкайтс рекомендует оценивать риски самостоятельно.

Пресс-секретарь МИД Янис Бекерис заявил, что министерство старается оказать помощь всем латвийцам, чтобы они могли вернуться в Латвию. Ведется поиск решений с использованием возможностей судоходства, авиации, сухопутного транспорта. Он заверил, что для тех латвийцев, которые не смогут вернуться до 17 марта, решения будут найдены. Бекерис напомнил, что границы для них будут открыты.

Как сообщалось, в пятницу, 13 марта, в связи с распространением Covid-19 в Латвии было объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Чрезвычайное положение будет в силе до 14 апреля.

В свою очередь в субботу на совместном заседании правительства и Совета по кризисному управлению было принято решение о том, что с 17 марта до 14 апреля этого года на время чрезвычайного положения приостанавливаются все международные пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом.

Также с 17 марта вводится запрет на передвижение людей и транспортных средств через аэропорты, порты, железнодорожные и автомобильные пункты пересечения внешних границ Европейского союза, а также через пункты пересечения границ, предназначенных для местного приграничного сообщения, за исключением грузовых перевозок. Латвийские дипломатические и консульские представительства за рубежом в период чрезвычайного положения приостановили выдачу виз на въезд в Латвию.

В то же время граждане Латвии и иностранцы, которые проживают в стране на постоянной основе, смогут вернуться в Латвию через упомянутые пункты пересечения границы. В свою очередь иностранцы смогут через них Латвию покинуть.